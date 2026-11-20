(ANKARA) - Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Berlin'de Gönüllüler Koalisyonu ortaklarıyla gerçekleştirdiği görüşmede Ukrayna'ya askeri desteğin artırılması, bağlayıcı güvenlik garantilerinin oluşturulması ve adil, kalıcı bir barış için müzakerelerin sürdürülmesi gerektiğini belirtti. Ukrayna'nın NATO üyesi olması gerektiğini savunan Macron, "Ukrayna ve Avrupalılar olmadan bir barış çözümü olmayacak" dedi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya'nın başkenti Berlin'de Gönüllüler Koalisyonu ortaklarıyla yaptığı görüşmede Ukrayna'nın güvenliği ve savaşın sona erdirilmesine yönelik müzakereler hakkında değerlendirmelerde bulundu. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Macron, görüşmede üç temel önceliği yeniden vurguladığını bildirdi.

"UKRAYNA'NIN HAVA SAHASINI SAVUNMASINA DESTEK VERMELİYİZ"

Ukrayna'nın kendisini savunmaya devam edebilmesi için askeri desteğin güçlendirilmesi gerektiğini belirten Macron, özellikle hava savunma önleme sistemleri, istihbarat ve uydu görüntülerinin sağlanmasının önemine dikkat çekti.

Macron, "Ukrayna'ya desteği güçlendirmeliyiz. Özellikle hava savunma önleme sistemleri, istihbarat ve uydu görüntüleri sağlayarak hava sahasını, sivil nüfusunu ve altyapısını korumasına yardımcı olmalıyız. Bu, koalisyon olarak bizim sorumluluğumuzdur. Aynı zamanda Amerikalı müttefiklerimizin de sorumluluğudur" ifadelerini kullandı.

"UKRAYNA'NIN NATO ÜYESİ OLMASI GEREKTİĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM"

İkinci önceliğin Ukrayna için siyasi ve hukuki açıdan bağlayıcı, güçlü güvenlik garantilerinin oluşturulması olduğunu belirten Macron, Polonya'da devam eden tatbikatın koalisyonun hazırlıklı olduğunu gösterdiğini savundu.

Macron, "Siyasi ve hukuki açıdan bağlayıcı, güçlü güvenlik garantilerinin oluşturulmasına yönelik çalışmalarımızı sürdürmeliyiz. Bu, koalisyonumuzun temelini oluşturuyor ve Polonya'da devam eden tatbikat hazır olduğumuzu gösteriyor. Ayrıca Ukrayna'nın NATO üyesi olması gerektiğini düşünüyorum" dedi.

"UKRAYNA VE AVRUPALILAR OLMADAN BARIŞ ÇÖZÜMÜ OLMAZ"

Üçüncü önceliğin adil ve kalıcı barış için yürütülen müzakerelere aktif katılım olduğunu vurgulayan Macron, Ukrayna'nın ve Avrupa'nın güvenliğinin müzakere sürecinde korunması gerektiğini belirtti.

Macron, "Ukrayna'nın ve Avrupa'nın güvenliğine ilişkin güçlü bir yaklaşımı savunarak adil ve kalıcı bir barış için müzakerelere aktif olarak katılmaya devam etmeliyiz" ifadelerini kullandı.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, açıklamasını "Ukrayna ve Avrupalılar olmadan bir barış çözümü olmayacak" sözleriyle tamamladı.