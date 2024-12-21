Macron, Cibuti Üssünü Yeniden Tanımladı - Son Dakika
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Macron, Cibuti Üssünü Yeniden Tanımladı

Macron, Cibuti askeri üssünü Afrika'daki projeksiyon noktası olarak vurguladı ve yeni strateji önerdi.

21.12.2024 16:46
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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Cibuti'deki askeri üssün, ülkesinin çeşitli misyonları için yeniden "bir projeksiyon noktası" olarak tanımlanmasını istediğini belirtti.

Macron, ziyarette bulunduğu Cibuti'deki Fransız askeri üssünde yaptığı konuşmada, " Afrika'daki rolümüz değişiyor çünkü Afrika'daki dünya değişiyor, kamuoyu değişiyor, hükümetler değişiyor." dedi.

Ülkesinin Afrika'daki askeri üslerini bir bir kapatma kararına dikkati çeken Macron, bu kararın temelinde kıta ülkeleri ile "saygın ortaklığa dayalı" bir iş birliğini yeniden inşa etmek istemelerinin olduğunu söyledi.

Fransa'nın Afrika'daki eski sömürgelerinde giderek istenmeyen ülke konumuna düşmesine atıfta bulunan Macron, "Üslerin bulunduğu ülkelerde belirsizlikleri besleyen mantığımızı değiştirmeliyiz." mesajı verdi.

Macron ayrıca Cibuti'deki askeri üssün Fransa'nın Afrika misyonları için yeniden "bir projeksiyon noktası" olarak görülmesi gerektiğini ifade etti.

Bu arada, Fransa son iki yılda Mali, Nijer ve Burkina Faso ile savunma iş birliklerini sonlandırmak ve bu ülkelerden çekilmek zorunda kalmıştı.

En son, Çad da Fransa ile askeri işbirliğini bitirme kararı almış ve Fransız askerleri dün Çad'dan çekilmeye başlamıştı. Çad, ülkede bulunan 1000 Fransız askerinin çekilme sürecinin 31 Ocak'a kadar tamamlanmasını istemişti.

Fransa'nın halihazırda Afrika'da Cibuti, Gabon, Fildişi Sahili ve Senegal'de kalıcı askeri üssü bulunuyor.

Fransa'nın en önemli üssü olarak değerlendirilen Cibuti'de 1500, Fildişi Sahili'nde 600, Gabon ve Senegal'de 350 Fransız askeri görev yapıyor.

Afrika Boynuzunda yer alan Cibuti, Kızıldeniz'in çıkışında bulunması ve Hint Okyanusu'na kıyısı olması sebebiyle jeostratejik öneme sahip bulunuyor.

Kaynak: AA

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