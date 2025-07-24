Macron Çifti Candace Owens'a Dava Açtı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un eşi Brigitte Macron'un cinsiyet değiştirdiğini iddia eden ABD'li sosyal medya fenomeni Candace Owens'a "karalama davası" açıldı.

Ulusal basında yer alan haberlere göre, Macron çifti, sosyal medya fenomeni Candace Owens'a karşı yargı yoluna gitti.

Brigitte Macron'un erkek olarak doğduğu, daha sonra cinsiyet değiştirdiği yönündeki iddiaları sosyal medya platformları üzerinden tekrarlayan ABD'li Owens aleyhine Delaware Eyalet Mahkemesinde karalama davası açıldı.

Mahkemeye sunulan 219 sayfalık dava dosyasında, Owens'a çevrim içi platformlardaki bu iddialarına ilişkin suçlamalar yöneltildi.

Macron ailesinin avukatları yaptıkları açıklamada, "Owens'ın iddiaları çürüten tüm güvenilir kanıtları göz ardı ettiğini" ve komplo teorisyenleriyle bu iddiaları platformlarında dile getirmeyi sürdürdüğünü belirtti.

Avukatlar, Owens'ın, iddialarını geri çekmesi talebine, "Macron çifti ile alay ederek ve onları kendisine hayran kitlesi oluşturmak için ek malzeme yaparak" yanıt verdiğini söyledi.

Owens programlarında Fransa Cumhurbaşkanı'nın eşinin erkek olarak doğduğu ve çalıntı bir kimlikle cinsiyet değiştirdiği ve Macron'un, ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) tarafından göreve getirildiği yönünde iddialarda bulunmuştu.