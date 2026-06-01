Macron'dan ABD-İran Anlaşmasına Destek

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ABD ile İran arasında anlaşmaya varılması için gösterilen çabalara tam destek verdiğini ifade etti.

Macron, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, dün ABD Başkanı Donald Trump ile telefon görüşmesi yaptığını belirtti.

Trump'ın İran ile anlaşmaya varılması için kararlılıkla çaba göstermesini memnuniyetle karşıladığını aktaran Macron, bu anlaşmanın, "bölgede kalıcı istikrarı sağlayacak, ilgili aktörleri kapsayan yeni bir güvenlik çerçevesi oluşturacak eşsiz bir fırsat sunduğu" değerlendirmesinde bulundu.

Macron, "(Trump'a) Bu çabaları tam olarak desteklemeye ve uygulanmasında üzerimize düşeni yapmaya hazır olduğumuzu belirttim." ifadesini kullandı.

Hürmüz Boğazı'nda deniz trafiğinin güvence altına alınması ve anlaşmanın nükleer yönleriyle ilgili de katkı sunmaya hazır olduklarını yineleyen Macron, Trump'ın Lübnan'ın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne bağlılığını da memnuniyetle karşıladığını vurguladı.

ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan savaş 3 ayı aşkın süredir devam ederken ABD ile İran arasında Pakistan arabuluculuğunda yürütülen müzakerelerde henüz mutabakata varılmadı.