Macron'dan Aşırı Öz Güven Uyarısı

19.02.2026 14:24
Macron, aşırı öz güvenin hata yaptırabileceğini ve Z kuşağının umutsuzluğunu ele aldı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, aşırı öz güvenli olduğunda büyük hatalar yaptığını belirtti.

Macron, Hindistan ziyareti kapsamında başkent Yeni Delhi'de konuk olduğu Brut India medyasına Z kuşağı ve öz güven konusunda değerlendirmelerde bulundu.

Kendine fazla güvenmenin olumsuz olabileceğine işaret eden Macron, "Aşırı öz güvenli olduğum her anda hatalar yaptım, büyük hatalar." dedi.

Yaptığı hatalarla alakalı anılarını paylaşmayan Macron, bazen konuşmalarıyla ilgili yanlış anlaşılmaların olabildiğine dikkati çekti.

Genç yaşta ülke yönetmek için kendisine nasıl güvendiğine dair soru üzerine Macron, "Diğerleri size güven veriyor." yanıtını verdi.

Yıllardır veri bilimini öğrenmek istediğini söyleyen Macron, Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile yakın dost ve stratejik ortak olduklarını belirtti.

Macron, gençler için hayat ile iş arasında denge oluşturmanın mümkün olduğunu vurgulayarak, "Genç olduğunuzda dünyanın tüm yükünü omuzlarınızda taşımak zorunda değilsiniz." dedi.

Fransa dahil her yerde ruh sağlığı sorunlarının arttığına ve çok sayıda gencin bu nedenle acı çektiğine işaret eden Macron, Z kuşağı hakkında "Dünyada her yere baktığınızda bu kuşağın umutsuz bir kuşak olduğunu, kendileri için gelecek olmadığını hissettiğini görüyorsunuz. Bu, doğru değil. Muhteşem bir geleceğiniz var." diye konuştu.

Macron, aşkın ne olduğu konusundaki soruya da "Aşk, beklenmedik bir şey." yanıtını verdi.

Kaynak: AA

Emmanuel Macron, Hindistan, Ekonomi, Fransa, Güncel, Son Dakika

