Macron'dan Ateşkes Vurgusu

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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İsrail ile Hamas arasındaki ateşkes anlaşmasına uyulması gerektiğini belirtti.

Macron, sosyal medya platformu X hesabından Gazze'de İsrail ile Hamas arasında sağlanan ateşkese ilişkin açıklama yaptı.

Emmanuel Macron "15 aylık haksız çilenin ardından, Gazzeliler için büyük bir rahatlama, esirler ve aileleri için umut. Bu akşam, düşüncelerim Ofer ve Ohad'la (Fransız esirler) beraber. Anlaşmaya uyulmalı. Esirler, serbest bırakılmalı. Gazzelilere yardım edilmeli. Siyasi bir çözüm getirilmeli." ifadelerini kullandı.