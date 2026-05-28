Macron'dan İsrail'e Saldırıları Durdurma Çağrısı

28.05.2026 23:03
Macron, İsrail'in Lübnan'a saldırılarını durdurmasını ve barış görüşmelerinin başlamasını istedi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İsrail'in Lübnan'ın güneyine yönelik devam eden saldırılarının durdurulması çağrısında bulundu.

Macron, Fransa'nın başkenti Paris'te Elysee Sarayı'nda Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto ile bir araya geldi.

İki lider, görüşme kapsamında ortak basın toplantısı düzenledi.

Macron, burada yaptığı konuşmada, Fransa ve Endonezya'nın Lübnan'ın istikrarı ve egemenliği için seferber olduğunu söyledi.

İki ülkenin, Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL) bünyesindeki birliklerinin ortak bir şekilde hareket ettiğini belirten Macron, UNIFIL'de görev alırken öldürülen Fransız ve Endonezyalı askerleri kastederek, "İki ulusumuz da Lübnan'ı ve uluslararası toplumu savunurken çocuklarını kaybetme deneyimini ortaklaşa yaşadı." şeklinde konuştu.

Macron, iki ülkenin barış için seferber olmaya devam etmek istediğini kaydederek, İsrail'in Lübnan'ın güneyine yönelik saldırılarının ayrım gözetmeksizin devam ettiğine işaret etti.

Bu saldırıları haklı çıkaracak bir gerekçenin olmadığını vurgulayan Macron, bölgedeki bu durumun dayanılmaz ve kabul edilemez olduğunu dile getirdi.

"Bir kez daha bu saldırıların durdurulması, barışın yeniden sağlanması, görüşmelerin yeniden başlaması ve kalıcı bir çözümün inşa edilmesi çağrısında bulunuyoruz." diyen Macron, Lübnan'da 3 binden fazla kişinin öldürüldüğünü ve 1 milyon kişinin yerinden edildiğini hatırlattı.

İsrail ordusu, 17 Nisan'da yürürlüğe giren ve 17 Mayıs itibarıyla 45 gün uzatılan ateşkese rağmen Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdürüyor.

Lübnan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, İsrail ordusunun 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı ateşkese rağmen 55 artarak 3 bin 324'e yükseldi.

Kaynak: AA

