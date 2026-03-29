Macron'dan İsrail'e Tepki

29.03.2026 17:03
Macron, Kudüs'te Hristiyanların ayinine engel olunmasını kınadı ve ibadet özgürlüğü çağrısı yaptı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Kudüs Latin Patriği Kardinal Pierbattista Pizzaballa ile beraberindekilerin, işgal altındaki Doğu Kudüs'te Hristiyanların kutsal Palmiye Pazarı ayini için Kıyamet Kilisesi'ne girişinin İsrail polisince engellenmesini kınadı.

Macron, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Kudüs Latin Patriği Kardinal Pizzaballa'nın, İsrail polisi tarafından engellenmesine tepki gösterdi.

Kudüs Hristiyanları ve Kudüs Latin Patriği Pizzaballa ile "tam dayanışma" içinde olduğunu belirten Macron, İsrail polisinin bu kararını kınadığını vurguladı.

Emmanuel Macron, İsrail polisinin bu hamlesinin, "Kudüs'teki kutsal yerlerin statüsüne ilişkin ihlallerdeki endişe verici artışa" bir yenisini eklediği değerlendirmesinde bulundu.

Ayrıca Macron, Kudüs'te tüm dinler için ibadet özgürlüğünün güvence altına alınması çağrısı yaptı.

Hristiyan inancına göre Paskalya Yortusu öncesindeki pazar günü, Hazreti İsa'nın "çarmıha gerilmeden" önce Kudüs'e gelişi ve palmiye yapraklarıyla karşılanışının kutlandığı "Palmiye Pazarı"nda, Katolik Kilisesi'nin Kudüs'teki en üst düzeydeki temsilcisinin, "Kutsal Kabir Kilisesi" olarak da bilinen Kıyamet Kilisesi'ndeki ayine girişinin, İsrail tarafından engellenmesi İtalya hükümetinin de tepkisini çekmişti.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Dış Politika, Ankara, Güncel, Son Dakika

Advertisement
