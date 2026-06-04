Macron'dan Lübnan-İsrail Ateşkesi Desteği - Son Dakika
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Macron'dan Lübnan-İsrail Ateşkesi Desteği

04.06.2026 18:37
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Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Lübnan ile İsrail arasında duyurulan ateşkesi desteklediklerini açıkladı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İsrail ile Lübnan arasında duyurulan yeni ateşkesi desteklediklerini söyledi.

Resmi temaslarda bulunmak üzere Karadağ'da olan Macron, Karadağ Cumhurbaşkanı Jakov Milatovic ile ortak basın toplantısında konuştu.

Macron, iki ülke ilişkileri tarihinde ilk kez bir Fransa Cumhurbaşkanı'nın Karadağ'a ziyarette bulunduğunu belirtti.

Karadağ ile ortaklık geliştirmek istediklerini vurgulayan Macron, son yıllarda özellikle sağlık, altyapı ve enerji sektörlerinde ekonomik işbirliğinin geliştirilmesini kolaylaştıran hükümetler arası bir anlaşmanın imzalanması ile bu konuda önemli ilerleme kaydettiklerini dile getirdi.

Karadağ ile altyapı ve sağlık hizmetleri alanında yeni anlaşmalar imzalayacaklarını da duyuran Macron, Fransa'nın Karadağ'ın Avrupa Birliği'ne (AB) katılım sürecine desteğini yineledi.

Bir gazetecinin Lübnan'daki son gelişmelere ilişkin sorusunu yanıtlayan Macron, Lübnan ile İsrail arasında duyurulan yeni ateşkesi desteklediklerini ifade etti.

Macron, "Barışı etkili bir şekilde tesis eden, terörist faaliyetlere karşı olan ve Lübnan'ın egemenliğini ve toprak bütünlüğünün tam tesisine yönelik her şeyi destekliyoruz." ifadesini kullandı.

Ateşkes kapsamında Fransa ve ABD'nin bulunduğu bir koordinasyon mekanizması kurulduğunu kaydeden Macron, bu mekanizmanın ateşkesin uygulanmasını denetleyeceğini anlattı.

Karadağ Cumhurbaşkanı Milatovic de Macron'un ziyaretini önemli bir dönemde yaptığını vurgulayarak, "2028'de AB'nin bir parçası olacağımızı temenni ediyoruz. Bu hususta Fransa'ya desteği için teşekkür ederiz." dedi.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları ve ateşkes

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti bu sürede, ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, 24 Nisan'da yaptığı açıklamada, Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.

ABD arabuluculuğunda Lübnan ile İsrail arasında 14-15 Mayıs'ta gerçekleştirilen 3. tur görüşmeler sonucunda, 17 Mayıs itibarıyla ateşkesin 45 gün uzatılması kararlaştırılmıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, son açıklamasında, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda 3 bin 526 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti.

ABD Dışişleri Bakanlığı Washington'daki 4. tur görüşmelerin ardından dün İsrail ve Lübnan'ın, Hizbullah'ın saldırılarını tamamen durdurması ve tüm unsurlarını Litani Nehri'nin güneyinden çekmesi şartıyla geniş kapsamlı bir ateşkes konusunda mutabakata vardığını duyurmuştu.

Ancak duyurulan ateşkes anlaşmalarına rağmen İsrail ordusu saldırılarını sürdürüyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Macron'dan Lübnan-İsrail Ateşkesi Desteği - Son Dakika

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