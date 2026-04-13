Macron'dan Magyar'a Tebrik

(PARİS) - Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Macaristan'daki seçimlerin ardından Peter Magyar'i tebrik ederek sonuçları "demokratik katılımın zaferi" olarak değerlendirdi.

Macron, sosyal medya hesabından Macaristan'daki seçim sonuçlarına ilişkin yaptığı açıklamada, "Az önce Peter Magyar ile görüştüm ve Macaristan'daki zaferi için onu tebrik ettim. Fransa, Macar halkının Avrupa Birliği'nin değerlerine bağlılığını ve Macaristan'ın Avrupa'daki yerini vurgulayan demokratik katılımın zaferini selamlıyor. Birlikte, kıtamızın güvenliği, rekabet gücümüz ve demokrasimiz için daha egemen bir Avrupa'yı ilerletelim" ifadelerini kullandı.