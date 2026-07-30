Macron'dan Rusya'ya Sert Tepki

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Polonya hava sahasını ihlal eden ve Ukrayna'ya yönelik saldırılarda bulunan Rusya'ya tepki gösterdi.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformunda yaptığı açıklamada, "Fransa, Polonya hava sahasını ihlal eden ve Ukrayna'daki sivilleri öldüren Rus saldırılarını şiddetle kınıyor." ifadelerini kullandı.

Macron, ülkesinin Ukrayna'ya ve müttefiklerine desteğinin zayıflamayacağı taahhüdünde bulundu.

Polonya'da, Rusya'nın Ukrayna'nın batısına yönelik yoğun füze saldırısı sırasında hava sahasına giren kimliği belirsiz cisme ait olduğu değerlendirilen parçaların bulunduğu bildirilmişti.

Polonya İçişleri ve İdare Bakanlığının X hesabından yapılan açıklamada da polis ekiplerinin bir tarlada yaklaşık 10 metre çapında bir çukur ile kimliği belirsiz cisme ait enkaz parçalarını tespit ettiği belirtilmişti.