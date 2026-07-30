İki bölge için sağanak uyarısı: İstanbul'da bugün hava nasıl olacak? - Son Dakika
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İki bölge için sağanak uyarısı: İstanbul'da bugün hava nasıl olacak?

İki bölge için sağanak uyarısı: İstanbul\'da bugün hava nasıl olacak?
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Yurdun kuzeydoğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ve Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu ile Artvin ve Ordu çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava az bulutlu ve açık seyredecek.

Yurdun kuzeydoğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Artvin ve Ordu çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. 

Rüzgarın Marmara, Ege, İç Anadolu'nun güney ve doğusu ile Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat), Marmara'nın güneybatısı, Kuzey Ege kıyıları ve Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde yer yer kısa süreli fırtına şeklinde (50-70 km/sa, hamleli 80 km/sa) esmesi bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI MEVSİM NORMALLERİNDE

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredecek. 

Rüzgar, genellikle kuzeyli yönlerden, yurdun güneydoğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Ege, İç Anadolu'nun güney ve doğusu ile Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat), Marmara'nın güneybatısı, Kuzey Ege kıyıları ve Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde yer yer kısa süreli fırtına şeklinde (50-70 km/sa) esecek. 

BAZI İLLERDE HAVA DURUMU

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu ve açık 28

İstanbul: Az bulutlu ve açık 27

İzmir: Az bulutlu ve açık 36

Adana: Az bulutlu ve açık 39

Antalya: Az bulutlu ve açık 41

Samsun: Parçalı, yer yer çok bulutlu 27

Trabzon: Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25

Erzurum: Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 31

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 43

Kaynak: İHA

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Son Dakika Çevre İki bölge için sağanak uyarısı: İstanbul'da bugün hava nasıl olacak? - Son Dakika

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