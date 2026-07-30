Kask ve eldivenle geldi, yaşlı adamın boynunu kırmaya çalıştı! Dehşet anları kamerada - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kask ve eldivenle geldi, yaşlı adamın boynunu kırmaya çalıştı! Dehşet anları kamerada

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin'de 80 yaşındaki adam, evinin bahçesinde oturduğu sırada kasklı ve eldivenli saldırgan tarafından feci şekilde darbedildi. Boynu kırılmak istenen ve ağır yaralanan yaşlı adam yoğun bakıma alınırken, dehşet verici o anlar kameraya yansıdı. 380 saatlik kamera görüntülerini inceleyen polis ekipleri tarafından yakalanarak tutuklanan şüpheli, yıllar önce yaşanan bir olaydan dolayı saldırdığını itiraf etti.

Yaklaşık 3 yıldır yürüme güçlüğü çeken 80 yaşındaki adam, evinin bahçesinde oturduğu sırada kasklı bir şahsın saldırısına uğrayarak feci şekilde darbedildi.

YAŞLI ADAMIN BOYNUNU KIRMAYA ÇALIŞTI

Olay, 24 Temmuz'da Erdemli ilçesi Koyuncu Mahallesi Türkmen Sokak'ta yaşandı. Alınan bilgiye göre, yaklaşık 3 yıldır yürüme güçlüğü çeken 6 çocuk babası Hasan Hüseyin Belen (80), evinin bahçesinde oturduğu sırada gelen kasklı ve eldivenli bir şahsın saldırısına uğradı. Yaşlı adamın boynunu kırmaya çalışan saldırgan, bu sırada yere düşen adamın kafasını defalarca tekmeleyip kaçtı. Saatler sonra babasına yemek yedirmek için gelen kızı Ayfer Uyanık, durumu görüp yardım çağırdı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaşlı adamı Erdemli Devlet Hastanesine kaldırdı. Burada yapılan ilk müdahale sonrasında Belen, Mersin Şehir Hastanesi'ne sevk edilerek, yoğun bakıma alındı. Olay ise evin önündeki güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kask ve eldivenle geldi, yaşlı adamın boynunu kırmaya çalıştı! Dehşet anları kamerada

KASKLI ŞÜPHELİ YAKALANDI

Olayla ilgili Erdemli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl ve İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri çalışma başlattı. Polis, kasktan yola çıkarak adım adım çevredeki ve Kent Güvenlik Sistemi kameralarını takip etti. 114 güvenlik kamerasından 380 saatlik görüntü izleme ve saha çalışması sonucu motosikletle geldiği değerlendirilen şüphelinin yakın bir bölgede yaşayan A.Y. (47) olduğu tespit edildi. Şüpheli 3 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonla yakalandı. Kasten öldürmeye teşebbüs suçundan ifadesi alınıp adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Şüphelinin olayı itiraf ettiği, yıllar önce yaşanan bir olay nedeniyle yaşlı adamı darbettiğini söylediği öğrenildi.

Kask ve eldivenle geldi, yaşlı adamın boynunu kırmaya çalıştı! Dehşet anları kamerada

"ARKADAN GELİP BOYNUNU KIRMAYA ÇALIŞIYOR"

Babasının 80 yaşında olduğunu belirten Ayfer Uyanık, "2-3 yıldır yürümekte çok zorlanıyor. Kendi ihtiyaçlarını ancak giderebiliyor. Yani çok yavaş yavaş hareket eden bir insan, destekle yürüyor. Geçtiğimiz hafta, 24 Temmuz Cuma günü ikindi üzeri darbediliyor. O anda darp olduğunu bilmiyordum. Akşam yemeğini yedirmek için eve geldiğimde baktım babam evimizin önünde yüzüstü uzanmış şekilde yatıyordu. İlk etapta kalp krizi geçirdi ya da yürürken düştü diye düşündüm. Sonra sırtüstü çevirince yüzünün kanlar içerisinde, mosmor olduğunu ve kafasının bir tarafının yamulduğunu gördüm. Tabii o an kriz geçirdim. Evde güvenlik kamerası vardı. Babamı o şekilde görünce yani kameranın bile varlığını unuttum. Hemen 112'yi aradım, polisler, ambulans geldi. Polisler kamerayı fark etti. 'Güvenlik kamerası çalışıyor mu?' diye sordular. Ben de 'Çalışıyor' dedim. Açtık, geriye doğru kayıtlara baktık. Orada başında kask olan, elinde eldiven olan birisi babamın arkasında, sandalyede otururken arkadan gelip boynunu sağa sola kırmaya çalışıyor. O arbedeyle sandalyeyle beraber babam yere düşüyor. Düşünce de ayağıyla babamın kafasını eziyor. Etkisiz hale getirdim diyerekten koşarak çalıların arasına doğru kaçıyor o adam" dedi.

Kask ve eldivenle geldi, yaşlı adamın boynunu kırmaya çalıştı! Dehşet anları kamerada

"CANAVARCA SALDIRI, EN AĞIR CEZAYI ALSIN"

Mersin Şehir Hastanesi'nde anestezi yoğun bakımında babasının yaşam mücadelesi verdiğini söyleyen Uyanık, "Yüzde 1'lik bir yaşama şansı olduğu söyleniyor. Beyin ölümünün gerçekleştiği söyleniyor. İyi olma şansı var mı dersen bence yok. Şüpheli en ağır cezayı alsın. Yani adaletin en ağır cezası neyse onu alsın. Adalete güveniyorum, yasalarımıza güveniyorum. En ağır cezayı alsın. Yani yaşlı bir insandan nasıl bir alıp veremediğiniz olabilir. Farz et ki düşmansın, bir düşman bile yaşlı bir insana bunu yapmaz. Bu canavarca bir hareket, canavarca bir saldırı. Bu canavarca bir ruh hali. Ben başka bir açıklama yapamıyorum" diye konuştu. 

Kask ve eldivenle geldi, yaşlı adamın boynunu kırmaya çalıştı! Dehşet anları kamerada
Kask ve eldivenle geldi, yaşlı adamın boynunu kırmaya çalıştı! Dehşet anları kamerada

3. Sayfa, Mersin, Polis, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kask ve eldivenle geldi, yaşlı adamın boynunu kırmaya çalıştı! Dehşet anları kamerada - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Kenan Aslan Kenan Aslan:
    rojin içinde 300 saatlik kamera kaydı izlense katilleri bulunurdu 0 1 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İran, Umman’ın teklifini reddetti: “Savaşın yeniden başlamasına hazırız“ demişlerdi İran, Umman'ın teklifini reddetti: "Savaşın yeniden başlamasına hazırız" demişlerdi
Suç örgütlerine yönelik operasyonlarda ele geçirildiler: Emniyette böyle sergilendiler Suç örgütlerine yönelik operasyonlarda ele geçirildiler: Emniyette böyle sergilendiler
Dervişoğlu: Milletvekillerinin gördüğü bir kanun teklifi yok Dervişoğlu: Milletvekillerinin gördüğü bir kanun teklifi yok
Ünlü Fransız DJ Kavinsky, evinde ölü bulundu Ünlü Fransız DJ Kavinsky, evinde ölü bulundu
Mucize kurtuluş Bu halde 16 kilometre yürüdü Mucize kurtuluş! Bu halde 16 kilometre yürüdü
200’ün üzerinde belediye başkanı CHP’den istifa etti Yeni Parti’ye katılıyorlar 200'ün üzerinde belediye başkanı CHP'den istifa etti! Yeni Parti’ye katılıyorlar
Soyadı, genç kızın başına dert oldu Soyadı, genç kızın başına dert oldu
23 yaşındaki veliaht prensin hareketi gündem oldu Kimseye elini öptürmüyor 23 yaşındaki veliaht prensin hareketi gündem oldu! Kimseye elini öptürmüyor
ABD ordusunu alarma geçiren video Askerlerin telefonları toplanabilir ABD ordusunu alarma geçiren video! Askerlerin telefonları toplanabilir
Aslı İnandık’tan müjdeli haber: Evlilik yolunda ilk adımı attı Aslı İnandık’tan müjdeli haber: Evlilik yolunda ilk adımı attı!
Bakanlıktan bir markaya ait badminton seti için yasak kararı: Piyasadan toplatıldı Bakanlıktan bir markaya ait badminton seti için yasak kararı: Piyasadan toplatıldı
Geri sayım başladı Altının kaderi bugün belli oluyor Geri sayım başladı! Altının kaderi bugün belli oluyor
Zehra Güneş’in gala tarzı olay oldu Zehra Güneş'in gala tarzı olay oldu
Hacı Sabancı’nın karısıyla fotoğrafına eski aşkı kayıtsız kalamadı Hacı Sabancı'nın karısıyla fotoğrafına eski aşkı kayıtsız kalamadı
İstanbul’da Rus turiste rahatsızlık veren şüpheli gözaltında İstanbul'da Rus turiste rahatsızlık veren şüpheli gözaltında

10:43
MasterChef şampiyonu Eren Kaşıkçı neden öldü Ünlü şefin ortağı konuştu
MasterChef şampiyonu Eren Kaşıkçı neden öldü? Ünlü şefin ortağı konuştu
10:22
Siyaseti bıraktı, partiyi lağvetti İşte Davutoğlu’nun bundan sonraki yol haritası
Siyaseti bıraktı, partiyi lağvetti! İşte Davutoğlu'nun bundan sonraki yol haritası
09:54
35 milyon araç sahibini ilgilendiriyor Polis artık ceza kesemeyecek
35 milyon araç sahibini ilgilendiriyor! Polis artık ceza kesemeyecek
09:22
Akaryakıta yeni zam Bir psikolojik eşik daha aşılıyor
Akaryakıta yeni zam! Bir psikolojik eşik daha aşılıyor
09:21
Osimhen’in peşini bırakmıyorlar Manchester United’dan yeni hamle
Osimhen'in peşini bırakmıyorlar! Manchester United'dan yeni hamle
09:12
Gözaltına alınan Erdal Beşikçioğlu’ndan ilk görüntü Kıyafeti dikkat çekti
Gözaltına alınan Erdal Beşikçioğlu'ndan ilk görüntü! Kıyafeti dikkat çekti
09:01
MasterChef Eren Kaşıkçı’nın ölümünde dikkat çeken ayrıntı Son anları yürek burktu
MasterChef Eren Kaşıkçı'nın ölümünde dikkat çeken ayrıntı! Son anları yürek burktu
08:32
Alanya’daki yangın 25 kilometrelik alana yayıldı, onlarca ev tahliye edildi
Alanya'daki yangın 25 kilometrelik alana yayıldı, onlarca ev tahliye edildi
08:23
Michal Gasparik’in kombini gecenin en çok konuşulan anı oldu
Michal Gasparik'in kombini gecenin en çok konuşulan anı oldu
08:00
Ece Erken hakkında yasak aşk iddiası İş insanının eşi sessizliğini bozdu
Ece Erken hakkında yasak aşk iddiası! İş insanının eşi sessizliğini bozdu
07:28
Taliban’ın son hamlesi dünyayı ayağa kaldırdı BM raporu ortaya çıkardı
Taliban'ın son hamlesi dünyayı ayağa kaldırdı! BM raporu ortaya çıkardı
07:01
Etimesgut Belediyesi’ne operasyon Başkan Erdal Beşikçioğlu dahil çok sayıda gözaltı var
Etimesgut Belediyesi'ne operasyon! Başkan Erdal Beşikçioğlu dahil çok sayıda gözaltı var
06:56
Gelecek Partisi feshedildi, 4 vekilin izleyeceği yol belli oldu
Gelecek Partisi feshedildi, 4 vekilin izleyeceği yol belli oldu
06:41
Netanyahu’ya canlı yayında zor soru: Trump’ı savaşa siz mi ikna ettiniz
Netanyahu'ya canlı yayında zor soru: Trump'ı savaşa siz mi ikna ettiniz?
06:28
ABD hava saldırısı başlattı İran’da art arda patlama sesleri
ABD hava saldırısı başlattı! İran'da art arda patlama sesleri
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.07.2026 11:20:14. #7.13#
SON DAKİKA: Kask ve eldivenle geldi, yaşlı adamın boynunu kırmaya çalıştı! Dehşet anları kamerada - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.