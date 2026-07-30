Kask ve eldivenle geldi, yaşlı adamın boynunu kırmaya çalıştı! Dehşet anları kamerada

Yaklaşık 3 yıldır yürüme güçlüğü çeken 80 yaşındaki adam, evinin bahçesinde oturduğu sırada kasklı bir şahsın saldırısına uğrayarak feci şekilde darbedildi.

YAŞLI ADAMIN BOYNUNU KIRMAYA ÇALIŞTI

Olay, 24 Temmuz'da Erdemli ilçesi Koyuncu Mahallesi Türkmen Sokak'ta yaşandı. Alınan bilgiye göre, yaklaşık 3 yıldır yürüme güçlüğü çeken 6 çocuk babası Hasan Hüseyin Belen (80), evinin bahçesinde oturduğu sırada gelen kasklı ve eldivenli bir şahsın saldırısına uğradı. Yaşlı adamın boynunu kırmaya çalışan saldırgan, bu sırada yere düşen adamın kafasını defalarca tekmeleyip kaçtı. Saatler sonra babasına yemek yedirmek için gelen kızı Ayfer Uyanık, durumu görüp yardım çağırdı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaşlı adamı Erdemli Devlet Hastanesine kaldırdı. Burada yapılan ilk müdahale sonrasında Belen, Mersin Şehir Hastanesi'ne sevk edilerek, yoğun bakıma alındı. Olay ise evin önündeki güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

KASKLI ŞÜPHELİ YAKALANDI

Olayla ilgili Erdemli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl ve İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri çalışma başlattı. Polis, kasktan yola çıkarak adım adım çevredeki ve Kent Güvenlik Sistemi kameralarını takip etti. 114 güvenlik kamerasından 380 saatlik görüntü izleme ve saha çalışması sonucu motosikletle geldiği değerlendirilen şüphelinin yakın bir bölgede yaşayan A.Y. (47) olduğu tespit edildi. Şüpheli 3 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonla yakalandı. Kasten öldürmeye teşebbüs suçundan ifadesi alınıp adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Şüphelinin olayı itiraf ettiği, yıllar önce yaşanan bir olay nedeniyle yaşlı adamı darbettiğini söylediği öğrenildi.

"ARKADAN GELİP BOYNUNU KIRMAYA ÇALIŞIYOR"

Babasının 80 yaşında olduğunu belirten Ayfer Uyanık, "2-3 yıldır yürümekte çok zorlanıyor. Kendi ihtiyaçlarını ancak giderebiliyor. Yani çok yavaş yavaş hareket eden bir insan, destekle yürüyor. Geçtiğimiz hafta, 24 Temmuz Cuma günü ikindi üzeri darbediliyor. O anda darp olduğunu bilmiyordum. Akşam yemeğini yedirmek için eve geldiğimde baktım babam evimizin önünde yüzüstü uzanmış şekilde yatıyordu. İlk etapta kalp krizi geçirdi ya da yürürken düştü diye düşündüm. Sonra sırtüstü çevirince yüzünün kanlar içerisinde, mosmor olduğunu ve kafasının bir tarafının yamulduğunu gördüm. Tabii o an kriz geçirdim. Evde güvenlik kamerası vardı. Babamı o şekilde görünce yani kameranın bile varlığını unuttum. Hemen 112'yi aradım, polisler, ambulans geldi. Polisler kamerayı fark etti. 'Güvenlik kamerası çalışıyor mu?' diye sordular. Ben de 'Çalışıyor' dedim. Açtık, geriye doğru kayıtlara baktık. Orada başında kask olan, elinde eldiven olan birisi babamın arkasında, sandalyede otururken arkadan gelip boynunu sağa sola kırmaya çalışıyor. O arbedeyle sandalyeyle beraber babam yere düşüyor. Düşünce de ayağıyla babamın kafasını eziyor. Etkisiz hale getirdim diyerekten koşarak çalıların arasına doğru kaçıyor o adam" dedi.

"CANAVARCA SALDIRI, EN AĞIR CEZAYI ALSIN"

Mersin Şehir Hastanesi'nde anestezi yoğun bakımında babasının yaşam mücadelesi verdiğini söyleyen Uyanık, "Yüzde 1'lik bir yaşama şansı olduğu söyleniyor. Beyin ölümünün gerçekleştiği söyleniyor. İyi olma şansı var mı dersen bence yok. Şüpheli en ağır cezayı alsın. Yani adaletin en ağır cezası neyse onu alsın. Adalete güveniyorum, yasalarımıza güveniyorum. En ağır cezayı alsın. Yani yaşlı bir insandan nasıl bir alıp veremediğiniz olabilir. Farz et ki düşmansın, bir düşman bile yaşlı bir insana bunu yapmaz. Bu canavarca bir hareket, canavarca bir saldırı. Bu canavarca bir ruh hali. Ben başka bir açıklama yapamıyorum" diye konuştu.