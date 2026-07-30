Balıkesir’de acı tablo.. Yangın mezarlığı yok etti - Son Dakika
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Balıkesir’de acı tablo.. Yangın mezarlığı yok etti

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Balıkesir’deki yangında çok sayıda köy tedbir amacıyla tahliye edildi.

Balıkesir'deki yangında çok sayıda köy tedbir amacıyla tahliye edildi. Tahliye edilen Tıfıllar Köyü mezarlığı da yangında kül oldu. Bazı mezarlar yanarken, bazıları ise ciddi hasar aldı.

Balıkesir’de acı tablo.. Yangın mezarlığı yok etti

ALEVLER MEZARLIĞA KADAR İLERLEDİ

Balıkesir'in Ayvalık ilçesine bağlı Tıfıllar Köyü, yangın sebebiyle kontrol amaçlı tahliye edildi. Köy sakinleri, köylerini terk etmek istemeyerek yangınla mücadele eden personele traktörleriyle yardım etti. Kısa sürede büyüyen alevler Tıfıllı Köy Mezarlığı'na kadar geldi.

Balıkesir’de acı tablo.. Yangın mezarlığı yok etti

BİLANÇO, GÜN AYDINLANINCA ORTAYA ÇIKTI

Gece boyu süren yangın, köy çevresinde bulunan ormanlık alanda etkili oldu. Köyden yaklaşık 1 kilometre uzakta olan Tıfıllar Köy Mezarlığı, yangında yoğun hasar aldı. Bazı mezarlar kül olurken, bazılarında ise ciddi hasar oluştu. Mezarlık, dron ile havadan görüntülendi.

Balıkesir’de acı tablo.. Yangın mezarlığı yok etti
Kaynak: İHA

Doğal Afetler, Balıkesir, Ayvalık, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Balıkesir’de acı tablo.. Yangın mezarlığı yok etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Balıkesir’de acı tablo.. Yangın mezarlığı yok etti - Son Dakika
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