Akaryakıta yeni zam! Bir psikolojik eşik daha aşılıyor - Son Dakika
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Akaryakıta yeni zam! Bir psikolojik eşik daha aşılıyor

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Petrol fiyatlarındaki durdurulamayan yükseliş, akaryakıt tabelalarına yansımaya devam ediyor. Küresel piyasalarda artan gerilimin etkisiyle yarından itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatına 3,71 liralık dev bir zam gelmesi bekleniyor. Bu zam sonrası motorinin litre fiyatı 80 lirayı aşacak.

ABD ile İran arasında diplomasinin yerini yeniden askeri güce bırakmasıyla Brent petrol fiyatları yükseldi. ABD'de, ham petrol stoklarının, beklentilerin üzerinde azaldığına işaret eden veriler ile OPEC+'nın üretim artışlarına ara verebileceği beklentisi de yükselişi destekledi. Brent petrol 90 doları gördü.

Küresel piyasalarda, petrol fiyatlarıyla birlikte motorinin metrik ton fiyatı da hızla arttı ve tonu bin 320 doları gördü. Motorinin tonu, birkaç gün önce bin 210 dolar düzeyinde bulunuyordu.

MOTORİNE ZAM ÜSTÜNE ZAM

Sektör kaynakları, motorine bu gece yarısı 3,71 lira zam beklendiğini söyledi. Kaynaklar, "Hesaplanan zam tutarı 5 TL'nin üzerinde bulunuyor. Bu zam gereksiniminin bir bölümünün ÖTV’den karşılanmaması durumunda pompaya yansıyacak tutar 5 TL'yi aşacak" diye konuştu.

EŞEL MOBİL SIFIRLANACAK

Kaynaklar, eşel mobil uygulaması kapsamında motorinde litre başına kalan ÖTV tutarının 1,35 lira olduğunu anımsatarak, "Bu gece 1,35 lira düşülürse, ÖTV sıfırlanmış olacak. Bu durumda, izleyen aşamalarda gelecek zamlar doğrudan pompaya yansıyacak. ÖTV indirimi söz konusu olmayacak" diye konuştu. 

MOTORİN 80 LİRAYI AŞACAK

Beklenen zam sonrası illere göre tahmini yeni pompa fiyatları şu şekilde şekillenecek:

İstanbul: 80,92 TL

Ankara: 82,03 TL

İzmir: 82,31 TL

Doğu İlleri (Ortalama): 83,77 TL

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul Anadolu

Benzin: 66.98 TL

Motorin: 77.13 TL

İstanbul Avrupa

Benzin: 67.13 TL

Motorin: 77.25 TL

Ankara

Benzin:68.08 TL

Motorin:78.37 TL

İzmir

Benzin: 68.37 TL

Motorin: 78.65 TL

Ekonomi, Zam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Akaryakıta yeni zam! Bir psikolojik eşik daha aşılıyor - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • Şener Turan Şener Turan:
    Ver yetkiyi gör etkiyi dünya bizi kıskanıyor 0 0 Yanıtla
  • mustafa sagdic mustafa sagdic:
    szyka diye biz kullanici da belediyeler yuzunden Boyle oluyor yazmis onceki haber de. abi bu adamlara anlatamazsin vallaha anlatamazsin. 0 0 Yanıtla
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