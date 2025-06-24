Macron'dan Trump'ın Ateşkes Çağına Destek

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran ile İsrail arasında ateşkes çağrısında bulunmasının "çok iyi bir gelişme" olduğunu belirtti.

Norveç'in başkenti Oslo'da bulunan Macron, İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan çatışmaya ilişkin basına açıklamalarda bulundu.

Macron, bölgede durumun değişkenliğine ve istikrarsızlığına işaret ederek, Trump'ın söz konusu iki ülke arasında ateşkes çağrısı yapmasının "çok iyi bir gelişme" olduğunu ifade etti.

"Başından beri bunu savunuyoruz." diyen Macron, Trump'ın herkesi müzakere masasına getirmeye yönelik önemli ve olumlu açıklamalarda bulunduğunu söyledi.

Macron, son dakikalarda bölgede yaşanan gelişmelerin, durumun ne denli hassas olduğunu gösterdiğini, bu nedenle son derece dikkatli bir şekilde takip edilmesi gerektiğini vurgulayarak ateşkesin sağlanması ve görüşmelerin yeniden başlaması için herkesin elinden gelen en büyük baskıyı uygulaması gerektiğini dile getirdi.

"Hepimizin hedefi, İran'ın nükleer silaha sahip olmaması"

Fransa Cumhurbaşkanı, konuşmasına şöyle devam etti:

"Burada, bölgenin istikrarı, tehlikede olan hayatlar ve aynı zamanda İran'ın nükleer dosyasının yeniden takibi konusunda hep birlikte ne kadar ciddi davrandığımız söz konusu. Hepimizin hedefi, İran'ın nükleer silaha sahip olmaması. Bu nedenle, İran'ın sivil nükleer programı üzerindeki denetim ve şeffaflığın yeniden sağlanması gerekiyor."

"İran'ın gizli bir şekilde uranyum zenginleştirme faaliyetlerinde bulunmasından endişe duyup duymadığı" soruna Macron, "Bu, var olan ve endişe ettiğimiz bir risk." cevabını verdi.

Macron, İran nükleer anlaşması olarak bilinen Ortak Kapsamlı Eylem Planı (JCPOA) hassaslaştığından bu yana böyle bir riskin mevcut olduğunu savunarak "Son yaşanan gelişmelerle birlikte bu risk daha da arttı." yorumunu yaptı.

Macron ayrıca, Gazze'de bir ateşkesin sağlanması ve bölgeye insani yardımın yeniden ulaştırılması gerektiğini vurguladı.

Öte yandan Fransa Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İran-İsrail arasındaki ateşkesin memnuniyetle karşılandığı belirtilerek, taraflardan bu ateşkese uymaları istendi.

Açıklamada ayrıca, Fransa'nın, İran'dan nükleer programıyla ilgili tüm kaygıları giderecek bir anlaşmaya varılması amacıyla müzakerelere yeniden başlamasını istediği aktarıldı.