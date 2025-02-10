Macron'dan Yapay Zeka Vurgusu - Son Dakika
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Macron'dan Yapay Zeka Vurgusu

Macron, yapay zekayı inovasyonun hızlandırıcısı olarak kullanacaklarını belirtti.

10.02.2025 21:46
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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, "Yapay zekayı, hayatımızı iyileştiren inovasyonların hızlandırıcısı olarak kullanmak istiyoruz." dedi.

Macron, Fransa ve Hindistan'ın eş başkanlığında başkent Paris'te düzenlenen Yapay Zeka Eylem Zirvesi'nin ilk gününde konuştu.

Yapay zekayı, "gelişime hizmet eden önemli teknolojik devrim" olarak niteleyen Macron, bu teknolojinin daha iyi yaşamak için insanlığa hizmet etmesi gerektiğini ifade etti.

Macron, yerel ve yabancı aktörlerin Fransa'ya yapay zeka alanında 109 milyar avro yatırım yapacağını doğrulayarak, bunların ülkelerinde kurulacak yeni veri merkezleri ve büyük Fransız firmalarla anlaşmalar anlamına geldiğini söyledi.

Yapay zekanın birçok faydası olsa da "yaratıcılığın" insan kaynaklı bir özellik olduğu değerlendirmesinde bulunan Macron, "Telif haklarını ve komşu haklarını korumaya devam edeceğiz. İnsan yaratıcılığını muhafaza etmeyi sürdüreceğiz." dedi.

Macron, yapay zeka teknolojisini, insanların hızlanmasını sağlayan "asistanlara" benzeterek, bu alanda çocukları korumaya da devam edeceklerini vurguladı.

"Yapay zekayı, hayatımızı iyileştiren inovasyonların hızlandırıcısı olarak kullanmak istiyoruz." diyen Macron, daha fazla veri merkezine ihtiyaç duyduklarının altını çizdi.

Macron, bu merkezleri kurabilmek için ülkede 35 bölge tespit ettiklerini söyledi.

Yarın sona erecek Yapay Zeka Eylem Zirvesi'ne çok sayıda devlet başkanı, bakan ile dünyanın önde gelen teknoloji şirketlerinden temsilciler katılıyor.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Emmanuel Macron, Yapay Zeka, Teknoloji, Politika, Ekonomi, Fransa, Güncel, Paris, Son Dakika

Son Dakika Güncel Macron'dan Yapay Zeka Vurgusu - Son Dakika

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