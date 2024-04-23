Macron, Gazze'de acil ve kalıcı ateşkes çağrısını yineledi

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PARİS, 23 Nisan (Xinhua) -- Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Pazartesi günü İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile yaptığı telefon görüşmesinde ülkesi adına Gazze'de acil ve kalıcı ateşkes çağrısını yineledi.

Fransa Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan basın açıklamasına göre Macron, 13 Nisan'ı 14 Nisan'a bağlayan gece İran'ın İsrail'e karşı başlattığı saldırının ardından İsrail halkıyla dayanışma içinde olduklarını ifade etti.

Açıklamaya göre Macron, "İsrail'in Gazze'nin güneyindeki Refah kentine saldırmasına kesinlikle karşı olduğunu yinelerken, saldırının Gazze'de halihazırda felaket boyutundaki durumu daha da kötüleştirip gerilimin tırmanması riskini artıracağına" işaret etti.

Gazze Şeridi'ne tüm erişim noktalarından yoğun insani yardım akışının güvence altına alınmasının aciliyetine değinen Macron, tüm rehinelerin derhal ve koşulsuz serbest bırakılmasının ise Fransa'nın önceliği olduğunu vurguladı.

Macron, iki devletli çözümün Ortadoğu'da kalıcı barışı sağlamak için tek yol olduğunu yineledi.

Macron aynı gün Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile de bir telefon görüşmesi yaparak Ortadoğu'daki durumu değerlendirdi.