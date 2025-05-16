Macron: Gazze'ye Dikkat, Çifte Standart Eleştirisi

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Avrupa Siyasi Topluluğu (AST) 6. Zirvesi'nde, "Avrupalıların, Gazze'deki katliam karşısında gözlerini yumduğuna" yönelik eleştiriyi gündeme getirdi.

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da düzenlenen AST 6. Zirvesi'nin açılışında konuşan Macron, "Gazze'de kabul edilemez insani duruma hep birlikte çözüm bulmak için koordineli şekilde hareket etmeliyiz." dedi.

Bölgede derhal ateşkesin sağlanması gerektiğini vurgulayan Macron, Avrupalılara, Ukrayna ve Gazze konusunda yöneltilen çifte standart eleştirilerine değindi.

Macron, insanoğlunun büyük çoğunluğunun Avrupalıların, Ukrayna konusunda yaptıklarına ve Gazze konusunda sessiz kalmalarına anlam veremediğini belirterek, şöyle devam etti:

"Onlar bize şunu söylüyor: 'Siz garipsiniz. (Ukrayna'nın) Toprak bütünlüğü saldırıya uğradığında hayatımızın tehlikede olduğunu söylüyorsunuz ama (Gazze'de) bir katliam yaşandığında gözlerinizi kapatıyorsunuz.'"

Bu konularda tutarlı davranmak gerektiğini vurgulayan Macron, Avrupalıların kendi güvenlikleri için hep birlikte hareket etmesini, uyuşturucu ticareti, düzensiz göç ve haksız rekabetle mücadele konusunda adımlar atılmasını istedi.

Macron, Avrupa pazarının 700 milyon kişiden oluştuğunu ve ABD pazarından daha büyük olduğunu belirterek, kıtadaki ekonomik entegrasyonun daha da ileriye taşınmasını ve ABD tarifelerine karşı koordineli şekilde hareket edilmesi beklentisini dile getirdi.

Avrupa'nın farklı güvenlik meseleleriyle karşı karşıya olduğunu kaydeden Macron, "Kıtamızın üzerindeki bölünme tehditleri ve riskleri göz önüne alınınca, bugün hepimizin birlik içinde olması gerektiğini düşünüyorum." ifadesini kullandı.

"Bu son saatler, Rusya'nın bir ateşkes istemediğini gösterdi"

Macron, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile dayanışma içinde olduklarını dile getirerek, ateşkesin sağlanması için Gönüllüler Koalisyonu'nun kurulmuş olmasının önemli olduğunu söyledi.

"Bu son saatler, Rusya'nın bir ateşkes istemediğini gösterdi. Eğer Avrupalıların ve Amerikalıların ciddi baskısı olmazsa, (ateşkes) birden bire olmayacak." diyen Macron, Ukrayna'da adil ve kalıcı bir barış sağlanması gerektiğini ifade etti.

Macron, Avrupa kıtasında seçim dönemlerinde dış müdahalelere karşı uyarıda bulunarak "Demokrasilerimizi sarsan tehditlerle karşı karşıyayız." diye konuştu.

Fransa Cumhurbaşkanı, Azerbaycan ve Ermenistan arasında da bir barış anlaşmasının sağlanmasının beklendiğini dile getirdi.