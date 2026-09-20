Macron, Grönland anlaşmasının Danimarka egemenliğini teyit ettiğini söyledi - Son Dakika
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Macron, Grönland anlaşmasının Danimarka egemenliğini teyit ettiğini söyledi

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Fransa Cumhurbaşkanı Macron, ABD'nin Danimarka ile Grönland'da kalıcı güvenlik kontrolü anlaşmasını memnuniyetle karşıladı. Macron, anlaşmanın Danimarka'nın egemenliğini teyit ettiğini ve Grönland halkının yararına işbirliğini güçlendireceğini söyledi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ABD'nin Grönland'da "kalıcı güvenlik kontrolü" için Danimarka ile yaptığı anlaşmayı memnuniyetle karşıladı.

Macron, Fransa'nın denizaşırı topraklarından Saint-Pierre-et-Miquelon'a yaptığı ziyaret kapsamında basın mensuplarına, ABD ile Danimarka arasında varılan anlaşmayı değerlendirdi.

Anlaşmanın "ortamı yatıştıran" ve Danimarka'nın egemenliğini teyit eden bir nitelikte olduğunu kaydeden Macron, anlaşmayı memnuniyetle karşıladığını dile getirdi.

Macron, bu konuda Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen ile görüştüğünü belirterek, anlaşmanın Grönland halkının yararına yönelik işbirliğini güçlendirmeye yardımcı olacağını söyledi.

Grönland'ın ve bölgenin güvenliği konusunda NATO çerçevesinde ortak tatbikatlar yürütmeyi de sürdüreceklerini vurgulayan Macron, özellikle kritik mineraller konusunda Grönland ile işbirliğinin artırılması gerektiğini kaydetti.

ABD Başkanı Trump, 18 Eylül'de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Grönland konusunda Danimarka ile bir anlaşma yaptıklarını duyurmuştu.

Trump, "ABD'nin, Danimarka ve Grönland ile ABD'ye Grönland'daki güvenlik ihtiyaçları üzerinde kalıcı kontrol hakkı tanıyan ve ABD'nin endişelerini tamamen gideren bir anlaşma imzaladığını duyurmaktan memnuniyet duyarım." ifadesini kullanmıştı.

Danimarka'ya bağlı yaklaşık 56 bin nüfuslu özerk bölge Grönland, bir süredir ABD Başkanı Trump'ın Grönland üzerinde ABD'nin kontrol sağlaması gerektiği yönündeki açıklamaları nedeniyle Washington ile Kopenhag ve Brüksel arasında gerilime konu oluyor.

Trump, Grönland'ın ABD'nin güvenliği açısından stratejik önem taşıdığını savunurken Danimarka ve Grönland yönetimleri adanın "satılık" olmadığını vurguluyor. AB yönetimi ise özellikle Arktik güvenliği ile kritik ham maddeler alanlarında bölgeyle işbirliğini ve adadaki varlığını artırmaya odaklanıyor.

Kaynak: AA
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