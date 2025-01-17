Macron Lübnan'a Destek Verdi

Güncel

Lübnan Başbakanı Necib Mikati, ülkesine ziyarette bulunan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Lübnan'a destek sözü verdiğini belirtti.

Lübnan haber ajansı NNA'ya göre Mikati, Fransız Cumhurbaşkanı Macron'u Beyrut'taki Uluslararası Refik Hariri Havalimanı'nda karşıladı.

Kısa süren görüşmenin ardından gazetecilere açıklamada bulunan Macron, "Yeni bir döneme giren Lübnan'da bulunmaktan mutluyum. Ateşkesi Denetleme Komitesi'nin iki üyesiyle kısa süre içinde görüşeceğim, Cumhurbaşkanı Avn, sonrasında Meclis Başkanı Berri ile de bir araya geleceğim." dedi.

Lübnan Başbakanı Mikati de Macron ile görüşmede Lübnan'daki mevcut durumu ve başta ekonomi ile yeniden inşa olmak üzere Lübnan'a her alanda desteğin sürdürülmesi gerekliliğini ele aldıklarını belirtti.

Fransa'nın Lübnan ordusuna ve yerinden edilenlere desteğine işaret eden Mikati, Macron'un Lübnan hükümetinin, ülkenin güneyinin yeniden inşası için Dünya Bankası ile işbirliği içinde kurmayı planladığı güven fonu üzerinden Lübnan'ı desteklemeye hazır olduğunu söyledi.

Mikati, Macron'un geçen yıl ekim ayında Paris'te Lübnan ordusuna ve yerinden edilenlere yardım sağlamak için yapılana benzer bir toplantı düzenleyerek Lübnan'a yönelik desteğin takipçisi olacağını aktardı.

Lübnan Başbakanı, Macron'un Ateşkesi Denetleme Komitesi'ndeki Fransız ve ABD'li subaylarla ateşkesin ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 1701 sayılı kararının uygulanması hakkında görüşeceğini belirtti.

Mikati, İsrail'in Lübnan'dan çekilmesine ilişkin ise "Çekilmenin zamanında tamamlanması yönünde işlerin ilerlediğine inanıyorum." ifadesini kullandı.

İsrail'in ateşkese yönelik ihlalleri hakkında gerekli şikayetlerin yapıldığını söyleyen Mikati, şunları kaydetti:

"Bu ayın sonunda (İsrail'in Lübnan'ın güneyinden çekilmesini öngören) 60 günlük sürenin bitiminden itibaren ihlallerin sona ereceğine dair taahhütler var, bunun gerçekleşmesini ve verilen sözlerin yerine getirilmesini ümit ediyoruz."

Lübnan ile İsrail arasında varılan ateşkes anlaşması, 27 Kasım 2024 Çarşamba günü yerel saatle 04.00'te (TSİ 05.00) yürürlüğe girdi.

Anlaşmanın ikinci maddesinde, "Lübnan hükümeti, Hizbullah veya Lübnan topraklarında bulunan diğer tüm silahlı grupların İsrail'e karşı herhangi bir operasyon düzenlemesini engelleyecek ve İsrail de Lübnan'da sivil, askeri veya devlete ait hedeflere kara, deniz veya havadan herhangi bir askeri saldırıda bulunmayacak." ifadesi yer aldı.

Anlaşma uyarınca Lübnan ordusunun, 60 gün içinde İsrail'in Lübnan'ın güneyinde işgal ettiği bölgelere aşamalı olarak konuşlanması öngörülüyor.