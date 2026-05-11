Macron, Nairobi Zirvesi'nde Gürültüye Tepki Gösterdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Macron, Nairobi Zirvesi'nde Gürültüye Tepki Gösterdi

11.05.2026 16:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Emmanuel Macron, Afrika İleriye Zirvesi'nde katılımcıları susturarak konuşmacılara saygı istedi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Kenya'daki Afrika İleriye (Africa Forward) Zirvesi kapsamında düzenlenen panelde konuşmacıları dinlemeyip gürültü yapan salondaki katılımcıları sahneye çıkarak susturdu.

Macron, Kenya'nın başkenti Nairobi'deki zirve kapsamında kültür konusunda düzenlenen panele katıldı.

Afrika kültürünü tanıtmak üzere yerel kıyafetli kişilerin sahnede konuşma yaptıkları sırada salonda yükselen seslere tepki gösteren Macron, sahneye çıkarak sunucudan mikrofonu aldı.

Salondakilere hitaben, "Affedersiniz arkadaşlar! Hey, hey, hey! Üzgünüm arkadaşlar ama bu kadar gürültü varken böyle ilham verici insanların buraya gelip konuşma yapması ve kültürden bahsetmek imkansız." diyen Macron, katılımcıları konuşmacılara karşı saygısız davranmakla itham etti.

Kendi aralarında konuşmak isteyen katılımcıları salondan ayrılmaya davet eden Macron, "İkili görüşmeler yapmak veya başka bir şey hakkında konuşmak istiyorsanız ikili görüşme alanları var, dışarı çıkarsınız." diye konuştu.

Macron, "Eğer (salonda) kalmak istiyorsanız insanları dinliyoruz." dedi.

Kenya ve Fransa'nın ev sahipliğinde düzenlenen iki günlük zirveye çok sayıda Afrikalı lider, iş dünyası temsilcisi ve teknoloji girişimcisi katıldı.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres de zirve kapsamında Nairobi'ye geldi.

Zirveye katılan liderlerin arasında Nijerya Cumhurbaşkanı Bola Ahmed Tinubu, Senegal Cumhurbaşkanı Bassirou Diomaye Faye, Gabon Cumhurbaşkanı Brice Oligui Nguema, Sierra Leone Cumhurbaşkanı Julius Maada Bio, Liberya Cumhurbaşkanı Joseph Boakai ve Fildişi Sahili Cumhurbaşkanı Alassane Ouattara yer aldı.

Kaynak: AA

Etkinlikler, Politika, Kültür, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Macron, Nairobi Zirvesi'nde Gürültüye Tepki Gösterdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Husumetlisini silahla yaralayan şüpheli, saklandığı çatı katında yakalanarak tutuklandı Husumetlisini silahla yaralayan şüpheli, saklandığı çatı katında yakalanarak tutuklandı
BBP Genel Başkanı Destici: Tecavüzcülere idam cezası getireceğiz BBP Genel Başkanı Destici: Tecavüzcülere idam cezası getireceğiz
Destici: Emeklimize Kurban Bayramı’nda 10 bin lira ikramiye verelim Destici: Emeklimize Kurban Bayramı'nda 10 bin lira ikramiye verelim
Yaya üst geçidindeki asansör boşluğunda sıkışan 2 çocuk babası genç, hayatını kaybetti Yaya üst geçidindeki asansör boşluğunda sıkışan 2 çocuk babası genç, hayatını kaybetti
Şampiyonluk sonrası Erden Timur’dan Galatasaray’a duygusal mektup Şampiyonluk sonrası Erden Timur'dan Galatasaray'a duygusal mektup
Abdülkerim Bardakcı, Ali Koç’u yine pişman etti Abdülkerim Bardakcı, Ali Koç'u yine pişman etti

16:42
Keban Barajı’nın kapakları 7 yıl sonra açıldı
Keban Barajı'nın kapakları 7 yıl sonra açıldı
16:15
Fenerbahçe’den Salah bombası: Süper Lig’i sallamaya geliyor
Fenerbahçe'den Salah bombası: Süper Lig'i sallamaya geliyor
16:10
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan yeni anayasa mesajı: Bu ayıbı gidermek, Türk siyasetinin boynunun borcudur
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni anayasa mesajı: Bu ayıbı gidermek, Türk siyasetinin boynunun borcudur
15:57
Fenerbahçe’den Oblak sürprizi
Fenerbahçe'den Oblak sürprizi
15:27
Alım gücü düşen memur ve emekliye nefes aldıracak zam teklifi
Alım gücü düşen memur ve emekliye nefes aldıracak zam teklifi
14:33
CHP, Burcu Köksal’ı kesin ihraç talebiyle disipline sevk etti
CHP, Burcu Köksal’ı kesin ihraç talebiyle disipline sevk etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.05.2026 16:55:52. #.0.5#
SON DAKİKA: Macron, Nairobi Zirvesi'nde Gürültüye Tepki Gösterdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.