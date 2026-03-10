Macron: Nükleere İhtiyacımız Var - Son Dakika
Macron: Nükleere İhtiyacımız Var

10.03.2026 14:55
Fransa Cumhurbaşkanı Macron, nükleer enerjinin bağımsızlık ve refah için gerekli olduğunu vurguladı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, bağımsızlığın ve refahın kaynağı olarak gördükleri nükleer enerjiye ihtiyaç duyduklarını belirtti.

Fransa'nın başkenti Paris'in banliyösü Boulougne-Billancourt'ta düzenlenen Nükleer Enerji Zirvesi başladı.

Fransa ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) işbirliğinde düzenlenen zirveye, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, UAEA Başkanı Rafael Mariano Grossi, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in yanı sıra çok sayıda isim katıldı.

Macron, zirvenin açılışında yaptığı konuşmada, "Bu zirve tabii ki özel bir bağlamda düzenleniyor çünkü nükleer kelimesi İran'da ve Yakın Doğu'da devam eden bir çatışmayla bağdaştırılıyor." ifadelerini kullandı.

Bu zirvenin, Japonya'da 2011 depreminde hasar gören ülkenin kuzeydoğusundaki Fukuşima Dai-içi Santrali'nde yaşanan radyoaktif sızıntıdan 15 yıl sonra düzenlendiğine dikkati çeken Macron, "15 yılda dünya değişti." dedi.

Macron, bu sızıntının yaşandığı 2011'den bu yana nükleer konusunda ders çıkarıldığını vurgulayarak, nükleer enerji konusunda normların ve kontrollerin güçlendirildiğini kaydetti.

"Bu da nükleer enerjinin son derece güvenli olduğunu söylememizi sağlıyor." değerlendirmesini yapan Macron, dünyanın her yerinde nükleer reaktörlerin son derece ciddi kontrollere tabi tutulduğunu ve modernleşmeleri için ciddi yatırımların yapıldığını belirtti."

Macron, bu alanda, UAEA'nın kilit rol üstlendiğini savunarak, "(Güvenlik) Garantileri olmadan sivil nükleer var olamaz." değerlendirmesinde bulundu.

Grossi'ye nükleer silahların yayılmasını engellemek adına yaptığı çalışmalar dolayısıyla teşekkür eden Macron, Grossi'ye hitaben "Bunu, İran'la görüşmeleri zenginleştirmek için yaptınız. Bunu Avrupa topraklarının güvenliğini ve emniyetini muhafaza etmek için yaptınız." dedi.

"Nükleere ihtiyacımız var"

Macron, "Nükleere ihtiyacımız var çünkü o gelişmenin, refahın ve bağımsızlığın kaynağı." diyerek, istihdama yol açacak uygun fiyatlı bir enerji istediklerini söyledi.

Enerji konusunda daha fazla bağımsız olmak istediklerinin altını çizen Macron, "İçinde bulunduğum jeopolitik bu bağlamda, hidrokarbona (enerjilere) bağlı olduğumuzda, bunun nasıl bir baskı veya istikrarsızlaştırma aracına dönüşebileceğini görüyoruz." şeklinde konuştu.

Nükleer enerjinin ayrıca yapay zekanın getirdiği sorunları da aşmaya yardımcı olabileceğine dikkati çeken Macron, bazı aktivistlerin Rusya'ya yönelik enerji konusunda bağımlılıklarından ötürü kendilerine tepki gösterdiklerini belirtti.

Macron, "Uranyum konusunda bu gerçek." diyerek, dünyadaki uranyum üretiminin yüzde 40'ını Rusya'nın üstlendiğine işaret etti.

Greenpeace aktivistlerinden zirveye tepki

Çevreci örgüt Greenpeace'in 2 aktivisti zirvede Macron'un konuşmasından önce kırmızı halıda eylem yaptı.

Aktivistlerden biri kırmızı halı üzerinde "Nükleer güç = Enerji güvensizliği" yazılı afiş açarken, güvenlik personeli aktivisti halıdan uzaklaştırdı.

O sırada orada bulunan Macron ise nükleer enerji ürettiklerini ifade ederek aktiviste karşılık verdi.

Bir diğer aktivist Macron'a hitaben "Neden Ukrayna'yı destekleyip, Rusya'dan uranyum satın alıyoruz? Geçen hafta Dunkerque'de uranyum yüklü bir gemiyi engelledik." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

