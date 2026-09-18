Macron, Rus İHA ve siber saldırılarına karşı kritik altyapı planı istedi

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, hükümetin, ülkenin kritik altyapılarını Rusya'nın insansız hava araçları (İHA) ve siber saldırılarından korumaya yönelik bir plan hazırlayacağını duyurdu.

Macron, Rusya-Ukrayna Savaşı, Orta Doğu'daki saldırılar ve ülke meselelerini görüşmek üzere Paris'te Elysee Sarayı'nda siyasi parti temsilcilerini ağırladı.

Görüşmenin ardından düzenlediği basın toplantısında Macron, Fransa İçişleri Bakanı Laurent Nunez'in Rusya'nın hibrit saldırılarına karşı teyakkuz ve dikkat seviyesini yükseltmek üzere dün valilerle bir araya geldiğini belirtti.

Macron, Rusya'nın Avrupa ve Fransa'ya yönelik hibrit tehditlerinin arttığını savunarak, ülkesinin kritik altyapılarının yanı sıra savunma sanayisi ve teknolojisinin en hassas tesislerini söz konusu İHA saldırıları ve siber saldırılara karşı koruyacak bir plan hazırlanmasını hükümetten talep ettiğini kaydetti.

Ülkede artan doğal gaz ve enerji fiyatlarının uluslararası durum ve savaşlarla ilgili olduğunu aktaran Macron, Fransa'nın Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasına yönelik diplomatik çalışmalara katkı sağlamaya ve bölgedeki gemi trafiğinin güvenliğini sağlamaya hazır olduğunu söyledi.

Macron, petrol konusunda yeni tedarik yolları ve çözümleriyle ilgili son zamanlarda Orta Doğulu liderlerle görüştüğünü hatırlatarak, Avrupa düzeyinde doğal gaz stoklama çalışmalarını hızlandırma, enerji fiyatlarını düşürmeye yönelik mevcut esneklik tedbirlerini süratle devreye alma gibi konularda Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile görüşeceğini aktardı.

Fransa Cumhurbaşkanı, gelecek haftalarda enerji konularını ele almak için G7 ülkelerinin bir araya geleceğini ve stratejik petrol stoklarının kullanılmasına yönelik olası seçenekleri ele alacaklarını kaydetti.