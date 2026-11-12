Macron sahte bomba ihbarlarını şu aşamada dış güçlere bağlayamıyor - Son Dakika
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Macron sahte bomba ihbarlarını şu aşamada dış güçlere bağlayamıyor

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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, kıtadaki sahte bomba ihbarlarının arkasında dış güçlerin olduğunu şu aşamada söyleyemediklerini aktardı. Macron, birkaç gün içinde konuyu görüşmek için Savunma ve Güvenlik Konseyini toplayacağını bildirdi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Avrupa'da yapılan sahte bomba ihbarlarının arkasında dış güçlerin bulunduğunu şu aşamada söyleyemeyeceklerini belirtti.

Macron, İrlanda'nın başkenti Dublin'de düzenlenen Avrupa Siyasi Topluluğu (AST) 9. Zirvesi kapsamında gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Son günlerde Avrupa'da uçaklara ve okullara yönelik yapılan sahte bomba ihbarlarına dikkati çeken Macron, kıtadaki bomba ihbarları ve tehditler konusunda son derece endişeli olduklarını, aynı zamanda dikkatli davrandıklarını dile getirdi.

Macron, birkaç gün içinde bu konuyu ele almak üzere Fransa'da Savunma ve Güvenlik Konseyini toplayacağını belirterek, ihbarları birine atfetmek için henüz yeterli bilgiye sahip olmadıklarını vurguladı.

"Söz konusu ihbarların arkasında dış güçlerin bulunduğunu şu aşamada söyleyemeyiz." diyen Macron, güvenlik alanında "daha geniş bir Avrupa" bünyesinde koordinasyona ihtiyaçları olduğunu belirtti.

Kıta için güvenlik alanındaki risklere karşı birlikte çalışmaları ve planlama yapmaları gerektiğini savunan Macron, zirvede güvenlik konusunda görüşülen sözleşme hakkında "Birçok kişi Avrupa'nın kendi güvenliği ve istikrarı konusundaki müzakerelerin dışında kalmasını isterken, bu belge son derece önemli. Çünkü onlarca yıldır yaptıklarımıza dayanıyor." dedi.

Avrupa'nın demokratik alanda riskler, dezenformasyon ve müdahalelerle karşı karşıya olduğunu belirten Macron, bu konuda Moldova, Ukrayna, Ermenistan, İngiltere ve Norveç ile AST bünyesinde bir girişim oluşturduklarını ifade etti.

Macron, Rusya-Ukrayna Savaşı'nda ateşkesin sağlanması ve kalıcı barışın inşa edilmesi için mümkün olan her fırsatın değerlendirilmesi gerektiğini dile getirerek, gün içinde Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile görüşeceğini bildirdi.

"Bugün önceliğimizin, Avrupa'nın Ukrayna ve kendisi için ne istediği konusunda net ve ortak bir görüşe sahip olması gerektiğini düşünüyorum." diyen Macron, Avrupalıların Rusya ile müzakere girişimlerine yeniden başlaması gerektiğini savundu.

Birçok Avrupa ülkesinden ve Avrupa Birliği (AB) kurumlarından temsilcilerin Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'de Ukrayna konusundaki müzakerelere katıldığına işaret eden Macron, Avrupalıların barış ve gelecekteki güvenlik mimarisine ilişkin projelerini netleştirmeleri gerektiğini vurguladı.

Kaynak: AA
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