Macron: Ukrayna'nın NATO'ya Girişi Hakkı Var

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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ABD yönetiminin Ukrayna'nın NATO'ya üye olmaması gerektiğini savunduğu bir dönemde, "Kimse Ukrayna için 'NATO'ya veya Avrupa Birliği'ne (AB) girme hakkı yok' diyemez." ifadesini kullandı.

Macron, sosyal medyada yaptığı canlı yayında, Ukrayna'ya ilişkin soruları yanıtladı.

Rusya'nın Ukrayna'daki savaşı "Avrupa'daki seçimleri manipüle ederek, Kuzey Kore askerlerini sahaya sürerek, siber saldırılar düzenleyerek, İran'la işbirliği yaparak" halihazırda "küreselleştirdiğini" ileri süren Macron, Ukrayna'daki barış sürecinin Avrupa için önemli olduğunu bir kez daha vurguladı.

"Biz barış istiyoruz ancak Ukrayna'nın teslim olması anlamına gelen bir ateşkes istemiyoruz." ifadesini kullanan Macron, bu konuda Rusya lehine ödün verilmemesi gerektiğine işaret etti.

Macron, Rusya-ABD arasında artan ve Avrupalı devletlerin masa dışında kalmak istemediği Ukrayna müzakerelerine ilişkin daha sıkı pazarlıkların yapılması gerektiğini belirterek, "(ABD Başkanı Donald Trump'a) Şunu söyleyeceğim, (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin'e karşı zayıf olamazsın. Bu sen değilsin, bu senin kumaşın değil, bu senin çıkarına değil. Putin karşısında zayıf olursan, Çin'e karşı nasıl inandırıcı olabilirsin?" ifadelerini kullandı.

Öte yandan, "Donald Trump yeni bir yönetimle geliyor ve Rusya Devlet Başkanı (Trump'a) bakıyor ve ne yapacağını bilmiyor. (Putin, Trump hakkında) Her şeyi yapabilir. Bu belirsizlik oluşturuyor, bu belirsizlik bizim (Avrupalılar) ve Ukrayna için iyi." değerlendirmesini yapan Macron, bunu iyi değerlendirmek gerektiğini vurguladı.

Macron, şöyle devam etti:

"Madalyonun diğer yüzü ise (Trump'ın) tüm müttefikler için belirsizlik oluşturması. Bu nedenle herkesi endişeli görüyorsunuz çünkü kendi kendimize 'Belki de (Trump) yeterli olmayan bir şeyleri müzakere edebilir. Belki de çok fazla şeyi masada bırakabilir. Ukrayna'yı feda edebilir.' diyoruz."

Ayrıca Ukrayna'da barış koşullarının Avrupa güvenliği için önemli olduğunu ve Rusya'nın bir başka Avrupa ülkesine daha saldırmaması konusunda caydırıcı güvenlik tedbirleri alınması gerektiğini vurgulayan Macron, Ukrayna'nın AB ve NATO üyeliği konusuna da değindi.

Macron, "Şu an içinde bulunduğumuz durumda hiç kimsenin Ukrayna'nın, 'AB'ye veya NATO'ya girme hakkı yok' demeye hakkı yok." ifadelerini kullandı.

Ukrayna'ya asker gönderme tartışmaları

Paris'te düzenlenen Ukrayna konulu zirvede AB liderlerinin gündemine gelen Ukrayna'ya asker gönderme tartışmalarına değinen Macron, "Şimdi asker göndermeye karar vermeyeceğim ancak (çatışma sona erdikten sonra) barışı garanti altına almak için asker gönderilmesine karar vereceğim." dedi.

Macron, Rusya'nın oluşturduğu tehdit ve yeni ABD yönetimi ile Avrupa arasında gerginleşen ilişkiler bağlamında "yeni bir döneme giriyoruz" dedi ve savunma harcamaların artırılması gerektiğinin altını çizdi.

"Zelenskiy, serbest seçimlerle başa geldi ancak Putin için durum öyle değil"

Macron, ABD Başkanı Trump'ın Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir??????? Zelenskiy'i "seçimsiz diktatör" olarak nitelendirdiği ifadelerine yönelik ise "Ukrayna Devlet Başkanı serbest seçimlerle başa geldi ancak uzun zamandır seçimleri manipüle eden ve muhaliflerini öldüren (Vladimir) Putin için durum böyle değil." şeklinde konuştu.

Avrupa ordusu ihtimali

Ukrayna'daki savaşın etrafında Avrupa güvenliğinin sorgulandığı son üç yılda AB'nin "ortak bir Avrupa ordusu" olması konusunda ise Macron, "Ortak bir ordu. Belki de hedef bu olmalı." değerlendirmesinde bulundu.

Macron, savunma alanında daha fazla malzeme satın almak ve üretmek için gelecek haftalarda AB düzeyinde ortak finansmana karar vermeleri gerektiğini belirterek, AB'nin daha büyük bağımsızlığa ve özerkliğe ihtiyaç duyduğunu kaydetti.

Macron'un açıklamaları, ABD yönetiminin Ukrayna'nın NATO'ya üye olmaması gerektiğini savunduğu, Ukrayna'da barış müzakerelerine ilişkin diplomatik temasların arttığı ve olası ateşkes durumunda Ukrayna'ya verilecek güvenlik garantilerinin Avrupalı devletlerin gündeminde olduğu bir dönemde geldi.