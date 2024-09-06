Macron, Ukrayna'ya Destek Vurgusu Yaptı

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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ülkesinin "her zamankinden daha fazla" Ukrayna'nın yanında olduğunu belirterek Ukrayna halkına desteğini yineledi.

Elysee Sarayından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Macron ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy telefonda görüştü.

Görüşmede, Ukrayna'nın askeri ihtiyaçları ve sahadaki savaş durumu ele alındı. Macron, Fransa'nın "her zamankinden daha fazla" Ukrayna halkının yanında olduğunu ve Rusya'ya karşı Ukrayna'yı gerektiği sürece desteklemeyi sürdüreceklerini vurguladı.

Rusya'nın 3 Eylül'de Ukrayna'nın Poltava şehrine düzenlediği saldırıda hayatını kaybedenler için Zelenskiy'e başsağlığı dileyen Macron, "yoğun ve ayrım gözetmeyen" Rus saldırılarını kınadı.

Macron, ayrıca İsviçre'nin Bürgenstock kasabasında 15 Haziran'da düzenlenen Ukrayna Barış Zirvesi'nde belirlenen yol haritasının uygulanması konusundaki taahhüdünü teyit etti.