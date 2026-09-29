Macron'un Madrid ziyaretinde 10'dan fazla mutabakat zaptı öngörülüyor

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve eşi Brigitte Macron, iki günlük resmi ziyaret için İspanya'nın başkenti Madrid'e geldi.

Macron, İspanya'yı ziyareti kapsamında ilk olarak Kral 6. Felipe ile kent merkezindeki Kraliyet Sarayı'nda görüştü.

İspanya Kralı daha sonra Macron onuruna Zarzuela Sarayı'nda öğle yemeği verdi.

Fransa Cumhurbaşkanı, yarın Başbakan Pedro Sanchez ile bir araya gelecek ve ayrıca ekonomi forumu ile gençlik ve sosyal medya konulu toplantılara katılacak.

Macron'un İspanya ziyaretinde iki ülke arasında dijital sektör, enerji işbirlikleri, dezenformasyonla mücadele, ortak tarım ve balıkçılık politikaları ve deniz yoluyla uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele başlıklarında 10'dan fazla mutabakat zaptı imzalanması öngörülüyor.

Sanchez ve Macron'un 2023'te Barselona'daki ikili zirvede imzaladıkları İspanya-Fransa Dostluk Anlaşması da Macron'un ziyareti vesilesiyle Senatoda onaylanacak.

Söz konusu anlaşma, iki ülke arasında göçmen, enerji temaları başta olmak üzere karşılıklı işbirliklerini artırmayı öngörüyor.

Ekonomik anlamda Fransa, İspanya'nın ihracatında birinci sırada bulunurken, İspanya hükümetinin verilerine göre mal ticaret hacmi 90 milyar avronun üzerinde bulunuyor.

Fransa, sadece Almanya ve Çin'in ardından İspanya'nın en büyük müşterisi ve üçüncü büyük tedarikçisi konumunda yer alıyor.

İki ülke arasındaki çifte vatandaşlık anlaşması 2021'de yürürlüğe girmişti.