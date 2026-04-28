Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Atina’da yaptığı açıklamada Türkiye’yi tehdit ederek Yunanistan’ı nükleer şemsiye altına alma sözü verdi. Macron’un bu sözleri, Türkiye’ye yönelik nükleer saldırı tehdidi olarak yorumlandı. Macron’un liderliğindeki Fransa, küresel politikada etkisiz bir konumda ve Afrika’da nüfuz kaybı yaşıyor. Türkiye, bu tehditlere karşı savunmada kalmayacak, Batı Trakya ve Adalar’ın yeniden Türkiye’ye katılması için daha keskin politikalar izleyecek. Ayrıca Türkiye, Suudi Arabistan, İran, Mısır ve Pakistan ile ortak nükleer koruma kalkanı oluşturulması gerektiği vurgulanıyor.