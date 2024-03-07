Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un Ukrayna'ya destek açıklamaları endişe yarattı - Son Dakika
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Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un Ukrayna'ya destek açıklamaları endişe yarattı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Ukrayna'ya destek konusunda sınır tanımadığını belirtmesinin ardından muhalefet, ülkenin savaşa sürüklenmesi konusunda endişesini dile getirdi. Macron, Rusya-Ukrayna Savaşı'nı ve Ukrayna'daki durumu görüşmek üzere muhalefetin liderlerini cumhurbaşkanlığı konutunda bir toplantıda ağırladı. Muhalefetin önde gelen isimleri, toplantı çıkışında Macron'un bu sözlerinden duydukları endişeyi ifade etti.

07.03.2024 21:25
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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Ukrayna'ya destek konusunda sınır tanımadığını belirtmesinin ardından muhalefet, ülkenin savaşa sürüklenmesi konusunda endişesini dile getirdi.

Macron, Rusya-Ukrayna Savaşı'nı ve Ukrayna'daki durumu görüşmek üzere muhalefetin liderlerini cumhurbaşkanlığı konutunda bir toplantıda ağırladı.

Ulusal basındaki haberlere göre, Macron, görüşme sırasında, "Ukrayna'ya destek konusunda hiçbir sınır tanımadığı veya kırmızı çizgisi olmadığını" söyledi.

Muhalefetin önde gelen isimleri, toplantı çıkışında Macron'un bu sözlerinden duydukları endişeyi ifade etti.

Muhalefet, savaşa girmek istemiyor

Aşırı sağcı Ulusal Birlik (RN) partisinin Genel Başkanı Jordan Bardella, toplantıda Ukrayna'yı desteklemek ancak Fransa'nın nükleer güce sahip olan Rusya'ya karşı savaşa girmemesi gerektiğini savunduğunu belirtti.

Bardella, Fransa savaşa girdiği takdirde bunun bölgede ve dünyada barışı etkileyen "telafisi mümkün olmayan sonuçlar" doğuracağını kaydetti.

Macron'un, Ukrayna'ya Fransız askeri gönderme ihtimalini göz önünde bulunduran 26 Şubat'taki açıklamalarının Fransa'da endişe yarattığını söyleyen Bardella, Cumhurbaşkanı Macron'un bu tutumunun ülkesini uluslararası arenadan tecrit ettiğini söyledi.

Bardella, Fransa'nın Avrupalı ve NATO müttefiklerinin Macron'un Ukrayna'ya asker göndermenin "ihtimal dışı" bırakılmaması gerektiği sözlerini onaylamadığını hatırlattı.

Macron'un bu tavrıyla Rusya'nın oyununa geldiğini ve Batı cephesindeki ayrışmaları gün yüzüne çıkardığını kaydeden Bardella, "Dünya barışının tehdit edildiği bir durumda (Macron'un) tutumundan çok endişeliyim." diye konuştu.

Boyun Eğmeyen Fransa'nın (LFI) Parti Koordinatörü Manuel Bompard ise toplantıdan endişeli ayrıldığını belirterek, Macron'un, Rusya'ya karşı askeri alanda "kafa tutmanın" oluşturduğu riskin farkında olmadığı değerlendirmesinde bulundu.

"Macron, Fransızlar için tehlikeli bir cumhurbaşkanı" yorumu

Ayağa Kalk Fransa (Debout la France) Partisi Milletvekili ve eski Fransa Cumhurbaşkanı adayı Nicolas Dupont-Aignan ise X sosyal medya platformundan, Macron'un Ukrayna'ya yönelik desteğinde sınır tanımadığı yönündeki sözlerine ilişkin haberi paylaştı.

Dupont-Aignan, "Emmanuel Macron, Fransızlar için tehlikeli bir cumhurbaşkanı haline geliyor." yorumunu yaparak, Macron'u durdurmanın tek yolunun 12 Mart'ta mecliste oylamaya sunulacak Fransa ile Ukrayna arasındaki güvenlik anlaşmasına karşı oy kullanmaktan geçtiğini belirtti.

Fransız milletvekili, "Tüm parlamenterleri, çok geç kalmadan sorumluluk almaya çağırıyorum." ifadesini kullandı.

Toplantıda bulunmayan bir diğer isim olan LFI lideri Jean-Luc Melenchon de X paylaşımında, Macron'un Rusya'yla "savaş tehdidi" mantığı yürüttüğünü ifade etti.

Melenchon, Macron'un bu tutumunun, Avrupa kıtasının nükleer yoluyla yıkımına sebebiyet vereceğini dile getirerek, Fransa'nın Rusya-Ukrayna Savaşı konusunda barıştan ve müzakereden yana olması gerektiğinin altını çizdi.

"Ne Rusya, ne Ukrayna, ne NATO, ne Avrupa, ne de Fransa, yerel bir yıpratma savaşının maliyetini karşılayacak güce sahip." açıklamasını yapan Melenchon, tarafların barış konusunda anlaşabileceğine işaret etti.

Macron'un tepki çeken açıklamaları

Fransa'nın ev sahipliğinde 26 Şubat'ta düzenlenen Ukrayna'ya destek konulu konferansın kapanışında konuşan Macron, "Rusya'nın bu savaşı kazanmaması için ne gerekiyorsa yapacağız." demişti.

Bu amaca ulaşmak için "her şeyin mümkün olduğu" mesajını veren Macron, Ukrayna'ya asker göndermenin "ihtimal dışı" bırakılmaması gerektiğini belirtmişti.

Macron'un bu sözleri üzerine Avrupalı siyasiler, NATO ve Avrupa Birliği'nin (AB) Ukrayna'ya askeri birlik göndermeyeceğini bildiren açıklamalar yapmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un Ukrayna'ya destek açıklamaları endişe yarattı - Son Dakika

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