Macron ve Boric, Gazze'de kalıcı ateşkes çağrısı yaptı - Son Dakika
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Macron ve Boric, Gazze'de kalıcı ateşkes çağrısı yaptı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Şili Devlet Başkanı Gabriel Boric, İsrail'in saldırılarının aylardır devam ettiği Gazze'de kalıcı ateşkesin sağlanması için çağrıda bulundu. İki lider, Ukrayna ve Orta Doğu'daki durumu görüşerek Gazze'de kalıcı ateşkesin derhal sağlanması için çağrı yaptı. Macron ve Boric, bu ateşkesin esirlerin serbest bırakılmasını ve Gazze'deki halka insani yardım ulaştırılmasını sağlaması gerektiğini ifade ederek, bölgede iki devletli çözümün tam anlamıyla uygulanması için ortaklarıyla çalışma konusunda anlaştı. Şili ise Fransa'da 2025'te düzenlenecek yapay zeka konulu zirvenin hazırlıklarına katkı sağlayacak.

18.06.2024 12:05
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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Şili Devlet Başkanı Gabriel Boric, İsrail'in saldırılarının aylardır devam ettiği Gazze'de kalıcı ateşkesin sağlanması için çağrıda bulundu.

Fransa Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Macron ve Boric, dün Elysee Sarayı'nda bir araya geldi.

İki lider, Ukrayna ve Orta Doğu'daki durumu görüşerek Gazze'de kalıcı ateşkesin derhal sağlanması için çağrı yaptı.

Bu ateşkesin esirlerin serbest bırakılmasını ve Gazze'deki halka insani yardım ulaştırılmasını sağlaması gerektiğini ifade eden Macron ve Boric, bölgede iki devletli çözümün tam anlamıyla uygulanması için ortaklarıyla çalışma konusunda anlaştı.

Öte yandan Şili, Fransa'da 2025'te düzenlenecek yapay zeka konulu zirvenin hazırlıklarına katkı sağlayacak.

Kaynak: AA

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