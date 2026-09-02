Macron ve Hollanda Başbakanı Jetten, Leipzig'deki İHA olayında Almanya'ya destek verdi - Son Dakika
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Macron ve Hollanda Başbakanı Jetten, Leipzig'deki İHA olayında Almanya'ya destek verdi

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Fransa Cumhurbaşkanı Macron ve Hollanda Başbakanı Jetten, Leipzig-Halle Havalimanı'nda patlayıcı içeren İHA bulunmasını 'Rusya'nın dış müdahalesi' olarak nitelendirerek Almanya'ya dayanışma mesajı verdi. İki lider, Avrupa savunma ve teknoloji iş birliğini güçlendirme kararlılığını da yineledi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Hollanda Başbakanı Rob Jetten, Almanya'daki Leipzig-Halle Havalimanı'nda patlayıcı düzenek içerdiği değerlendirilen insansız hava aracı (İHA) bulunmasının ardından Berlin makamlarına desteklerini dile getirdi.

Hollanda'nın Eindhoven kentini ziyaret eden Macron, burada Hollanda Başbakanı Jetten ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Macron, büyük savaşların ve jeopolitik krizlerin devam ettiği bu bağlamda, Ukrayna'ya desteklerini bir kez daha ifade ettiklerini belirtti.

Ukrayna ve halkına yönelik saldırılara karşı mücadelenin hızlandırılması beklentisini dile getiren Macron, "Bu aynı zamanda hep birlikte, birkaç hafta önce Leipzig'de gerçekleşen saldırıyı dün Rusya'ya atfeden Almanya'yla desteğimizi ve dayanışmamızı ifade etmek için bir fırsat." dedi.

Macron, Leipzig-Halle Havalimanı'nda 4 Ağustos'ta patlayıcı düzenek içerdiği değerlendirilen İHA bulunmasını "dış müdahale" olarak nitelendirirken, bu olayla birlikte "Rusya'nın hibrit bir savaş güttüğünün belgelenmiş olduğunu" savundu.

Jetten ile Orta Doğu'daki durumu da ele aldıklarını aktaran Macron, kış aylarında Akdeniz ve Hürmüz Boğazı yakınlarına gönderilen Fransız amiral gemisi Charles de Gaulle'ye eşlik eden Hollandalı fırkateynlerden dolayı Hollanda Başbakanı'na teşekkür etti.

Macron, nükleer caydırıcılık konusunda Hollanda ile birlikte çalışmak ve tespit ettikleri savunma kapasitesi ihtiyaçlarını karşılamak için bu ülke ile ortaklıklarını güçlendirmek istediklerini dile getirerek, birlikte Avrupa'nın savunma alanındaki sanayi ve teknoloji temelini pekiştirmeyi arzuladıklarını belirtti.

Hollanda, Avrupa'nın teknoloji alanında lider haline gelmesini istiyor

Jetten ise Macron'la ülkelerine ve Avrupa'ya dair meseleleri ele aldıklarını dile getirerek, Hollanda'nın bir inovasyon ülkesi olduğuna işaret etti.

Avrupa'nın teknoloji alanındaki potansiyelini en iyi şekilde kullanması gerektiğini kaydeden Jetten, Avrupalı büyük teknoloji firmalarını güçlendirmek adına Almanya gibi farklı ülkelerle uzmanlık alanlarını birleştireceklerini belirtti.

Jetten, teknoloji alanında lider haline gelmenin Avrupa'nın daha rekabetçi bir konuma sahip olmasını, siyasi etkisini artırmasını ve askeri kapasitelerini güçlendirmesini sağlayacağını savunarak, bunun ayrıca Avrupa ülkelerinin teknolojik tehditlere karşı silahlanmasına??????? da imkan tanıyacağını işaret etti.

Leipzig-Halle Havalimanı'ndaki İHA olayını Almanya'nın, "Rusya'nın dış müdahalesi" olarak gördüğünü kaydeden Jetten, "Bugün, hep birlikte Alman ortaklarımızın yanındayız ve bu tür eylemlere karşı birlikte harekete geçeceğiz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Macron ve Hollanda Başbakanı Jetten, Leipzig'deki İHA olayında Almanya'ya destek verdi - Son Dakika

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