Macron ve Miçotakis Paris'te Ortaklık Görüşmesi Yaptı - Son Dakika
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Macron ve Miçotakis Paris'te Ortaklık Görüşmesi Yaptı

Fransa ile Yunanistan liderleri, stratejik ortaklık ve güvenlik konularını ele aldı.

11.02.2025 01:17
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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in başkent Paris'te iki ülke arasındaki stratejik ortaklığı görüştüğü belirtildi.

Macron, uluslararası Yapay Zeka Eylem Zirvesi'ne katılmak üzere başkent Paris'e gelen Miçotakis'i Elysee Sarayı'nda ağırladı.

Elysee Sarayı'ndan görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, iki liderin, Fransa ile Yunanistan arasındaki stratejik ortaklığı, Ukrayna'ya destek ve Orta Doğu'daki durumu ele aldıkları bildirildi.

Açıklamada, iki liderin, Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun savunma stratejisi konusunda baharda tanıtacağı "Beyaz Bülten" isimli belge ile Avrupa'nın savunma ve sanayisinin temellerinin güçlendirilmesini görüştükleri aktarıldı.

İki liderin Fransa ve Yunanistan arasındaki stratejik ortaklığa ve güvenliğe bağlı olduğunu belirttiği aktarılan açıklamada, iki siyasetçinin, Avrupa'nın yapay zeka alanındaki stratejisini de konuştukları kaydedildi.

Kaynak: AA

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