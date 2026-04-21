Macron ve Selam'dan İsrail'e Çekilme Çağrısı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam, İsrail'e "Lübnan topraklarından çekilmesi" çağrısında bulundu.

Lübnan'ın güneyinde 18 Nisan'da Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü'ne (UNIFIL) yönelik saldırı sırasında 1 Fransız askerinin hayatını kaybetmesinin ardından Macron ve Selam, Fransa'nın başkenti Paris'te bir araya geldi.

Macron ve Selam, Elysee Sarayı'ndaki görüşmenin ardından ortak basın toplantısında konuştu.

Fransa Cumhurbaşkanı, bir Fransız askerin hayatını kaybettiği UNIFIL'e yönelik saldırıyı "kabul edilemez" olarak nitelendirdi.

"Faillerin durdurulup adalet karşısına çıkarılmasını bekliyoruz." diyen Macron, Lübnan ve İsrail arasındaki görüşmelerle ilgili "doğrudan görüşmelerle diplomasi yolunun Lübnanlılar için somut sonuçlar getirebileceğini" söyledi.

Macron, Lübnan ve İsrail arasındaki kırılgan geçici ateşkesin güçlendirilmesinin öncelikleri olduğunu vurgulayarak, Lübnan ve İsrail arasında ateşkesin uygulanması için var olan farklı mekanizmaların aktif hale getirilmesini istedi.

Gerçek anlamda istikrarlı bir sürecin başlaması için ateşkesin uzatılması gerektiğinin altını çizen Macron, "Lübnan ve bölgedeki kalıcı istikrar, yalnızca İsrail'in Lübnan topraklarından çekilmesi ve Hizbullah'ın Lübnanlıların kendileri tarafından silahsızlandırılması ile sağlanabilir." değerlendirmesinde bulundu.

Macron, yerinden edilen sivillerin dönebilmesi için Lübnan'ın güneyinin yeniden inşa edilmesi gerektiğini kaydederek, "Hizbullah'ın Lübnan'ı savaşa sürükleyerek stratejik bir hata yaptığını" savundu.

İsrail ve Lübnan arasında iki ülkenin güvenliğini ve Lübnan'ın toprak bütünlüğünü garanti altına alan siyasi bir anlaşma istediklerini dile getiren Macron, Lübnan'da bombardımanlardan etkilenen bölgelerin yeniden inşası için seferber olacaklarını söyledi.

Macron, yıl sonunda UNIFIL barış güçlerinin Lübnan'dan çekilmesinin ardından Fransa'nın bu ülkede sahadaki seferberliğini sürdürmeye hazır olduğunu vurgulayarak, Lübnan devletinin tüm egemenlik yetkisini kullanması gerektiğinin altını çizdi.

Fransa Cumhurbaşkanı, İsrail'i kastederek, "Lübnan topraklarını işgal eden, bombalayan bir güç olduğu müddetçe, uzun vadede Hizbullah'ı silahsızlandırma kapasitesini zayıflatıyor." dedi.

"Hiçbir şey olmamış gibi davranamayız"

Macron, "Fransa'nın İsrail'in varlığına ve İsrail toplumunun güvenliğine bağlı olduğunu" söyleyerek, İsrail'in Gazze ve işgal altındaki Batı Şeria'da yaptıklarını ve Lübnan'ın toprak bütünlüğünü ihlal etmesini kınadıklarını söyledi.

Bu bağlamda, Avrupa Birliği (AB)-İsrail arasındaki ortaklık anlaşmasının sürdürülmesine ilişkin meşru bir sorgulamanın yaşandığına işaret eden Macron, "İsrail, esasen kendi tarihine aykırı olan bu politikaya devam ederse, hiçbir şey olmamış gibi davranamayız." dedi.

Macron, vakti geldiğinde Avrupalı ortaklarıyla bu anlaşmanın geleceğiyle ilgili koordinasyon sağlamaları gerektiğine dikkati çekerek, "İşlerin birkaç yıl önceki gibi devam edemeyeceği aşikar." yorumunda bulundu.

İsrail'in kendi güvenliği için komşu ülkelerinin egemenliğine saygı duyması gerektiğini vurgulayan Macron, İsrail'in Lübnan'da toprak taleplerinden vazgeçmesi gerektiğini dile getirdi.

"İsrail, Lübnan topraklarından tamamen çekilmeden kalıcı istikrar sağlanamaz"

Selam da ölen Fransız askeriyle ilgili Macron'a başsağlığı dilediklerini belirterek, bu olayla ilgili yürütülen soruşturmayı bizzat takip ettiğini ve bunun cezasız kalamayacağını söyledi.

Görüşmede, UNIFIL'den sonraki süreci ve Lübnan ordusuna desteğe ilişkin uluslararası konferansı ele aldıklarını aktaran Selam, "İsrail, Lübnan topraklarından tamamen çekilmeden, tutuklular serbest bırakılmadan, yerinden edilen insanlar yıkılan evlerine ve köylerine yeniden dönmeden kalıcı istikrar sağlanamaz." diye konuştu.

Selam, Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn'ın, İsrail ile doğrudan müzakereler için yaptığı çağrıyı desteklediğini söyleyerek, "Müzakereler talepkar olacağa benziyor, dostlarımızın ve ortaklarımızın aktif desteğini gerektiriyor." dedi.

Lübnan'ın mevcut insani krizle başa çıkmak için 500 milyon avroya ihtiyaç duyduğunu belirten Selam, her devletin tek bir ordusu olması gerektiğini ancak Hizbullah ile çatışmak istemediklerini vurguladı.

Selam, yalnızca Lübnan hükümetinin, ülkesi adına müzakere etme yetkisi olduğunu ifade etti.

Fransız barış gücü askeri hayatını kaybetmişti

UNIFIL, 18 Nisan'da Lübnan'ın güneyinde Hizbullah tarafından düzenlendiği değerlendirilen saldırıda bir Fransız barış gücü askerinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu. Saldırıda 2'si ağır 3 Fransız askeri de yaralanmıştı.

Hizbullah ise saldırıyla bağlantısının olmadığını ve olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için Lübnan ordusunun yürüteceği soruşturmanın sonuçlarının beklenmesi gerektiğini açıklamıştı.