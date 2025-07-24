Macron ve Selam Lübnan'ın Krizlerini Görüşecek - Son Dakika
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Macron ve Selam Lübnan'ın Krizlerini Görüşecek

24.07.2025 14:24
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Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Lüban Başbakanı Selam'ı ağırlayarak ekonomik ve güvenlik konularını ele alacak.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam'ın, Lübnan'ın ekonomik, siyasi ve güvenlik öncelikleri başta olmak üzere bölgesel konularını görüşeceği bildirildi.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un bugün Paris'te Lübnan Başbakanı Selam'ı ağırlaması bekleniyor.

Elysee Sarayından yapılan açıklamada, Selam'ın ziyaretinin "Fransa ve Lübnan'ın kadim dostluğunun ve Fransa'nın Lübnan'a kararlı desteğinin yeniden dile getirilmesi için bir fırsat" niteliğinde olduğu belirtildi.

İki liderin Lübnan'ın güvenliği, istikrarı ve ekonomik reformlarını ele alacağı kaydedilen açıklamada, İsrail güçlerinin Lübnan topraklarından çekilmesi dahil İsrail-Lübnan ateşkesinin "tam ve kapsamlı uygulanmasının gerekliliğinin" de vurgulanacağı aktarıldı.

Açıklamada, liderlerin Orta Doğu'daki gelişmeleri masaya yatıracağı ve bölgede sivillerin korunması için düşmanlıkların tamamen durdurulmasının gerekliliğini ve Gazze Şeridi'ne insani yardımın büyük çaplı ve engelsiz ulaştırılmasının aciliyetini vurgulayacağı kaydedildi.

Selam, göreve başladığı 8 Şubat'tan bu yana Avrupa'ya ilk resmi ziyaretini gerçekleştirecek. Selam'ın Fransa'daki temasları kapsamında, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nin ağustos ayı sonunda karara bağlayacağı, bölgede BM Güney Lübnan Geçici Gücünün (UNIFIL) görev süresinin uzatılması konusunu ele alması bekleniyor.

İsrail ateşkesi ihlal ediyor

İsrail ile Lübnan arasında 27 Kasım 2024'te yapılan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail sıklıkla anlaşmayı ihlal ediyor.

Lübnan'a yönelik kara saldırıları sırasında sınır hattındaki beldelere giren İsrail ordusu, ateşkes anlaşmasındaki geri çekilme maddesine rağmen 5 noktadaki varlığını sürdürüyor.

Hava ve kara saldırılarıyla sınıra yakın beldelerde büyük yıkıma yol açan İsrail, ateşkesin üzerinden aylar geçmesine rağmen Lübnan'ın güneyinde araçları ve bazı noktaları İHA'larla hedef almaya devam ediyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Macron ve Selam Lübnan'ın Krizlerini Görüşecek - Son Dakika

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