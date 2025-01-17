Macron ve Selman'dan Lübnan'a Destek - Son Dakika
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Macron ve Selman'dan Lübnan'a Destek

Macron ve Selman, Lübnan'da güçlü bir hükümet kurulması için destek verdiklerini açıkladı.

17.01.2025 00:47
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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Lübnan'da güçlü bir hükümetin kurulmasına tam destek verdiklerini belirtti.

Fransız RFI radyosunun Elysee Sarayı'nın açıklamasına dayandırdığı habere göre, Macron ve bin Selman, Lübnan'daki durumu telefonda görüştü.

Macron ve bin Selman, görüşmede, Lübnan'daki yeni yetkililerin, güçlü, halkın çeşitliliğini bir arada toplamayı başaracak, İsrail ile Lübnan arasındaki ateşkese uyulmasını sağlayacak, ülkenin istikrarı ve egemenliği için gerekli reformları yerine getirebilecek bir hükümetin atanmasına yönelik yaptığı görüşmeleri desteklediklerini ifade etti.

Lübnan'da 2 yılı aşkın süren cumhurbaşkanlığı boşluğu ve siyasi krizin ardından 9 Ocak'ta Meclis'te yapılan oturumun ikinci turunda Genelkurmay Başkanı Joseph Avn, Lübnan'ın 14. Cumhurbaşkanı seçilmişti.

Kaynak: AA

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