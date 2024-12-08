Macron ve Trump Paris'te Bir Araya Geldi - Son Dakika
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Macron ve Trump Paris'te Bir Araya Geldi

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Trump ile Notre Dame Katedrali açılışı öncesi Elysee Sarayı'nda buluştu.

08.12.2024 14:22
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PARİS, 8 Aralık (Xinhua) -- Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Fransa'nın başkenti Paris'teki Elysee Sarayı'nda ABD'de başkanlık seçimlerini kazanan Donald Trump ile bir araya geldi, 7 Aralık 2024.

Macron, restore edilen Notre Dame Katedrali'nin açılış töreni öncesinde Trump ile bir görüşme gerçekleştirdi. (Fotoğraf: Gao Jing/Xinhua)

Kaynak: Xinhua

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