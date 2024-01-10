Madagaskar\'da Alvaro Kasırgası: Ölü sayısı 19\'a çıktı

Madagaskar'da ay başından bu yana etkili olan Alvaro Kasırgası nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 19'a çıktı.

Ulusal Risk ve Afet Yönetim Ofisinden (BNGRC) yapılan açıklamada, kasırga nedeniyle 19 kişinin yaşamını yitirdiği ve birçok tarım arazisinin sular altında kaldığı bildirildi.

Açıklamada, yaklaşık 4 ay sürecek yağış dönemi boyunca ülkede 2 kasırganın daha etkili olabileceği uyarısı yapıldı.

Ölü sayısı dün 12 olarak açıklanmıştı.

Ülkeye 1 Ocak'ta fırtına şeklinde giren Alvaro, 2 Ocak itibarıyla etkisini arttırarak kasırgaya dönüşmüştü.

Hint Okyanusu'nda ada ülkesi Madagaskar'da ocakta başlayan yağış dönemi nisana kadar devam ediyor.

Geçen sene de ülkede etkili olan Cheneso Fırtınası nedeniyle en az 30 kişi ölmüştü.