Madagaskar'ın kuzeyinde etkili olan Gamane Kasırgası nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 18'e çıktığı bildirildi.
Ulusal Afet Risk Yönetim Ofisinden (BNGRC) yapılan açıklamada, ülkede 27 Mart'tan beri şiddetini artıran kasırgadan 7 bin kişinin etkilendiği duyuruldu.
Açıklamada, kasırga nedeniyle 18 kişinin hayatını kaybettiği, 3 kişinin yaralandığı ve 4 kişinin de kayıp olduğu belirtildi.
Hint Okyanusu'ndaki ada ülkesi Madagaskar'da ocakta başlayan yağış sezonu, nisana kadar devam ediyor.
Ocak başında etkili olan Alvaro Kasırgası'nda da 19 kişi hayatını kaybetmişti.
Son Dakika › Güncel › Madagaskar'da Gamane Kasırgası: Ölü sayısı 18'e yükseldi - Son Dakika
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