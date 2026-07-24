Madagaskar'da M Çiçeği Virüsü Salgını Büyüyor

Madagaskar'da ilk kez Aralık 2025'te tespit edilen M çiçeği virüsü (mpox) salgınında doğrulanan vaka sayısı 3 bini aştı, can kaybı 20'ye yükseldi.

Madagaskar Sağlık Bakanlığı, ülkedeki M çiçeği virüsü salgınına ilişkin güncel verileri yayımladı.

Buna göre, ülkede salgının başlamasından bu yana doğrulanan M çiçeği virüsü vaka sayısı 3 bin 22'ye, iyileşenlerin sayısı 2 bin 114'e yükseldi.

Salgın nedeniyle 20 kişi hayatını kaybetti.

Ülkenin doğusundaki Toamasina bölgesi, doğrulanan vakaların yüzde 40'ını oluşturarak salgından en fazla etkilenen bölge olurken, onu vakaların yüzde 12'sinin görüldüğü güneydoğudaki Tolagnaro bölgesi izledi.

Sağlık Bakanlığı, salgının yayılmasını önlemek için farkındalık kampanyalarını sürdürüyor. Etkilenen bölgelerde aşılama çalışmaları genişletildi ve şüpheli vakalar ile temaslılar hızla tespit edilerek tedavi ediliyor.

M çiçeği virüsü

Virüs, fareler ve sincaplar gibi kemirgen hayvanlardan veya enfekte olan bireylerden bulaşıyor.

Virüsün neden olduğu vücut döküntülerine dokunmak, bu döküntülerin bulaştığı giysi, çarşaf, havlu ve benzeri eşyaları kullanmak ve vücut sıvılarıyla temas etmek en önemli bulaş nedenleri arasında yer alıyor.

İlk belirtiler virüsü kaptıktan sonraki 5 ila 21 günde ortaya çıkabiliyor. Virüs genelde yüksek ateş, baş, sırt ve kas ağrısı, lenf bezlerinde şişlik, yorgunluk, üşüme, titreme ve ciltte su çiçeğine benzer kabarcıklara neden oluyor.

Özel bir tedavi yöntemi olmayan hastalık için antiviral ilaçlar kullanılıyor. Vakaların büyük kısmı hastalığı hafif geçiriyor ve birkaç hafta içinde sağlığına kavuşuyor.