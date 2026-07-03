Madde bağımlısı olduğu ileri sürülen ağabeyi tarafından bıçaklanarak öldürüldü

DİYARBAKIR'ın Sur ilçesinde madde bağımlısı olduğu ileri sürülen ağabeyi E.G. tarafından bıçaklanan Erdoğan G., hayatını kaybetti. E.G., yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, dün gece saatlerinde Sur ilçesi Cami Nebi Mahallesi'nde meydana geldi. Madde bağımlısı olduğu ileri sürülen E.G. ile kardeşi Erdoğan G. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü, E.G., kardeşini bıçakladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kontrolünde Erdoğan G.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Erdoğan G.'nin cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından toprağa verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçan şüpheli E.G.'yi yakalayarak gözaltına aldı.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.