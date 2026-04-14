Maden Faciası Davasında Tahliye Kararı
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Maden Faciası Davasında Tahliye Kararı

14.04.2026 22:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

9 işçinin hayatını kaybettiği maden faciası davasında tutuklu sanık Selçuk Çiftlik tahliye edildi.

Haber: Buse ÖZBEY

(ANKARA) - Erzincan'ın İliç ilçesinde 9 işçinin hayatını kaybettiği maden faciasına ilişkin, 5'i tutuklu 43 sanığın yargılandığı davanın 7. duruşmasında mahkeme, tutuklu sanık Selçuk Çiftlik'in tahliyesine karar verdi. Eksik dosyaların tamamlanması ve yeni bilirkişi raporunun beklenmesine hükmeden heyet, duruşmayı 7 Temmuz'a erteledi.

Erzincan'ın İliç ilçesinde 9 işçinin hayatını kaybettiği maden faciasına ilişkin, 5'i tutuklu 43 sanığın yargılandığı davanın 7. duruşması, Erzincan 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

Cumhuriyet savcısının daha önce mahkemeye sunduğu esas hakkındaki mütalaada, 12 sanığın 22 yıl 6'şar aya kadar, 1 sanığın ise 24 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenirken, "olayda hayatını kaybedenlerin sayısı ile sanıkların kusur derecesi dikkate alınarak cezaların üst sınıra yakın belirlenmesi" talep edildi.

Mahkemede, sanık ve müşteki avukatların talepleri alındı.

Müşteki avukatı Ümit Altaş, bilirkişi heyetinde yer alan bir profesörün, maden sahasını işleten şirketle ticari ilişkisinin bulunduğuna ilişkin basına yansıyan haberi mahkeme heyetine sundu.

Mahkeme heyeti, müşteki avukatlarının, CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuz Yılmaz'ın tanık olarak dinlenmesi yönündeki talebini reddederken, Metalurji Mühendisleri Odası eski başkanı ve TMMOB üyesi Cemalettin Küçük'ün dinlenmesi talebini kabul etti.

Müşteki avukatlarının olay yerinde keşif yapılması yönündeki talebi de reddedildi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz ile CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal'ın, sanık avukatıyla tartışması sonrası mahkeme heyeti salonun boşaltılmasını ve iki vekilin salona alınmamasına karar vererek, duruşmaya ara verdi.

Mahkeme, tutkulu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına, haklarında adli kontrol bulunan sanıkların adli kontrol tedbirlerinin devamına, sanıkların tutukluluk durumlarının dosya üzerinden 12 Mayıs 2026- 10 Haziran 2026 tarihinde re'sen değerlendirilmesine, sanık Selçuk Çiftlik'in tahliyesine karar verdi. Mahkeme heyeti, eksik dosyaların tamamlanması ve yeni bilirkişi raporunun beklenmesi amacıyla duruşmayı 7 Temmuz'a erteledi.

Kaynak: ANKA

Güvenlik, Çiftlik, Güncel, Selçuk, Maden, Kaza, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.04.2026 23:17:35. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.