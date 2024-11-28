Maden İş Başkanı Akçul: \'4 Mart\'a inanmıyoruz, bu bir oyalamadır\'

Güncel

MADEN İŞ GENEL BAŞKANI AKÇUL: 4 MART'A İNANMIYORUZ, BU BİR OYALAMADIR

Maden İş Genel Başkanı Nurettin Akçul, Nallıhan Belediye Başkanı Ertunç Güngör ve TES-İŞ Sendikası Genel Başkanı İrfan Kabaloğlu, Ankara'ya yürüyüş başlatan maden işçileriyle Beypazarı'nda açıklama yaptı. Akçul, "Özelleştirme dairesi 4 Mart'a ertelemiş ihaleyi. Biz bu 4 Mart'a inanmıyoruz. Bu oyalamadır, bu enerjiyi kırmaktır, bu direnişi kırmaktır. Biz bunları yutmuyoruz ve yemiyoruz. Bunu böyle bilsinler. Şimdi bu gece buradayız. Yarın sabah, hatta gece burada aranızda olacağız. Geniş katılımlı bir istişareyle durumu değerlendirecek, sabah ne yapacağımıza karar vereceğiz. Kimsenin endişesi olmasın, yolda bırakmayacağız sizi" diye konuştu.

Muammer DAŞDELEN/ BEYPAZARI (Ankara),