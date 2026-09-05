Maden-İş lideri Çakır, tahliye sonrası işçilerin kazandığını ve gururla çıktıklarını söyledi

Haber: Batuhan Dükel

(ANKARA) - Bağımsız Maden-İş Genel Başkanı Gökay Çakır, Yıldızlar SSS Holding'e bağlı Doruk Madencilik ve Eti Gümüş işçilerinin ödenmeyen ücret ve tazminatları için yürütülen eylemler sırasında tutuklanmasının ardından tahliye edilmesine ilişkin, "Cezaevine girdik, yattık. Gururla girdik, gururla çıktık. İşçi kardeşlerimiz kazandı. Bizler cezaevinde yatmaya hazırız, yeter ki işçiler kazansın" dedi.

Bağımsız Maden-İş Genel Başkanı Gökay Çakır, sendikanın örgütlenme uzmanı Başaran Aksu ile birlikte tutuklanmasının ardından 10 günlük tutukluluk süreci sonunda tahliye edilmesine ilişkin ANKA Haber Ajansı'na konuştu.

Doruk Madencilik ve Eti Gümüş işçilerinin haklarını almak için mücadele ettiklerini belirten Çakır, şunları söyledi:

"Cezaevine girdik, yattık. Gururla girdik, gururla çıktık. İşçi kardeşlerimiz kazandı. Bizler cezaevinde yatmaya hazırız, yeter ki işçiler kazansın. İşçi kardeşlerimizin kaybetmesine göz yumamayız. Mücadele ediyoruz. Dikenli yollarda diken batabilir. Saygı duyuyoruz. İnsana, halkımıza değer veriyoruz. Bize ne yakışıyorsa onu yapacağız.

"HİÇBİR ZAMAN SUÇ İŞLEMEDİK"

Biz Bağımsız Maden-İş Sendikası'yız. Yedi seneden beri bütün halkımız iyi biliyor ki hiçbir zaman yanlış adım atmadık. Hiçbir zaman işçinin olmayan hakkını istemedik. Eninde sonunda da kazandık. Hiçbir zaman suç işlemedik. Bu yollar inişli çıkışlıdır. Bu yolları biliyoruz, tanıyoruz. Devletimizi biliyoruz, vatandaşımızı biliyoruz; ona göre de hareket etmeye çalışıyoruz."

"CEZAEVİNDE TEKLİ KOĞUŞTA KALDIM"

Cezaevinde geçirdiği 10 güne ilişkin de bilgi veren Çakır, herhangi bir kötü muameleyle karşılaşmadığını belirterek, "Cezaevinde tekli koğuşta kaldım. Oradaki mahkum arkadaşlarla iletişimim olmadı. Birkaç insandan fazla birisini görmedim. Gardiyanlar ilgilendi, işlerini yaptılar" dedi.

"KİMSEYE HAKKIMIZI YEDİRMEYİZ"

Çakır, sözlerini şöyle tamamladı:

"Millet çok önemlidir bizim için. Bizim için milletimiz, halkımız değerlidir. Onların haklı mücadelesinde Bağımsız Maden-İş olarak yanlarındayız. Hakkımızı arayacağız. Kimsenin hakkını yemeyiz, kimseye de hakkımızı yedirmeyiz."