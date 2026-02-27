Maden İş Sendikası'nın Yöneticileri Gözaltına Alındı

(ANKARA)-Bağımsız Maden İş Sendikası'ndan yapılan açıklamaya göre, sendikanın Genel Başkanı Gökay Çakır, uzman Başaran Aksu, genel merkez yöneticisi Volkan Çetin ve Öncü Çetin gözaltına alındı.

İzmir'in Kınık ilçesinde bulunan Polyak Madencilik önünde 8 gündür eylemler devam ederken yöneticilerin gözaltına alındığını duyuran Bağımsız Maden İş'in sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Sendika yönetimimiz jandarma tarafından savcılık talimatıyla gözaltına alındı. Direnişimizin 8. gününde maden sendikamızın Genel Başkanı Gökay Çakır, uzmanımız Başaran Aksu, genel merkez yöneticimiz Volkan Çetin ve Öncü Çetin savcılık talimatıyla gözaltına alındı."