Maden İşçileri Davayı Kazandı - Son Dakika
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Maden İşçileri Davayı Kazandı

22.05.2025 18:46
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Eti Bakır'dan işten atılan iki maden işçisinin işe iade ve tazminat davaları kazandı.

(SİİRT) - DİSK'e bağlı Dev Maden Sen, sendika üyesi oldukları gerekçesiyle Eti Bakır'ın Siirt işletmesinde işten atılan maden işçileri Barış Ağa ve Metin And'ın işe iade ve tazminat davalarının kazandıklarını duyurdu. Dev Maden Sen tarafından yapılan açıklamada, "İnsanca çalışma koşulları için Dev Maden Sen saflarında mücadele eden Barış Ağa ve Metin And'ın işe iade ve tazminat davalarını kazandık" denildi.

Dev Maden Sen'in sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Cengiz Holding'in iştiraki olan Eti Bakır'ın Siirt işletmesinde çalışan ve Dev Maden Sen'e üye olduğu için işten atılan maden işçileri Barış Ağa ve Metin And'ın davasının sonuçlandığı duyuruldu. İşçilerin tazminat ve işe iade davalarını kazandıkları belirtilen açıklamada, "İnsanca çalışma koşulları için Dev Maden Sen saflarında mücadele eden Barış Ağa ve Metin And'ın işe iade ve tazminat davalarını kazandık" denildi.

"Sendikalı olmak benim anayasal hakkımdır"

Maden işçilerinden Metin And, "Eti Bakır işletmesinde çalışıyorum. Ben işimi yapıyordum, daha fazlasını da yapıyordum. Kesinlikle bunu kabul etmiyorum. Önüme bir istifa mektubu koydular imzalamamı istediler. Sendikalı olmak benim anayasal hakkımdır dedim" dedi. Tehlikeli bir yerde çalıştıklarını ve her gün bir başka sorunla karşılaştıklarını söyleyen And, "Kaç arkadaşımızı orada kaybettik. Artık ölüm istemiyoruz, huzurlu bir şekilde işe gidip gelmek istiyoruz. Biz yeraltında ölmek istemiyoruz" ifadesini kullandı.

Barış Ağa, "Siirt Şirvan maden ocağında çalışıyorum. Hiçbir işe giremezsin, hiçbir iş bulamazsın. Kod 25'ten seni yargılarım, dediler. Bunun anayasal hakkım olduğunu biliyorum, sendikalı olmam suç değildir. Bize isim ver sana tazminatlarını verelim dediler. Ondan sonra 3 maaşa kadar teklif edildi, kabul etmedim. Bu sürecin sonuna kadar götüreceğimizi söyledim. Sendika avukatlarımız davada elinden geleni yapıyor. Bizim için uğraşıyorlar, haklarımızı alacaklar. Birlik ve beraberliğimizi koruduğumuz sürece mücadelemiz başarıya ulaşacaktır" diye konuştu.

"İnsanca yaşamak istiyoruz"

Barış Ağa ve Metin And ile beraber işten çıkartılan maden işçisi Hamit Açıkça'nın davası, emekli olduktan sonra çalışmaya devam ettiği için ayrı görüldü.

Emekli olduktan sonra çalışmaya devam ettiği için davası ayrı görülen ve bu süreçte Barış Ağa ve Metin And ile beraber işten çıkartılan maden işçisi Hamit Açıkça, "Sendikaya üye olduğumuz için bizi işten attılar. Performans düşüklüğü olduğunu söylediler. Anayasal hakkımızı kullanmak istiyoruz, çalışırken ölmemek istiyoruz. İnsanca yaşamak istiyoruz. Bunların hepsinden mahrumuz" ifadesini kullandı.

Kaynak: ANKA

İnsan Hakları, Eti Bakır, Politika, 3-sayfa, Sendika, Güncel, Hukuk, Siirt, Maden, Son Dakika

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