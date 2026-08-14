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Maden İşçileri Gözaltında

Maden İşçileri Gözaltında
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82 işçi, mitinge katılım planları nedeniyle gözaltına alındı. Sağlık durumları iyi.

(ANKARA) - Bağımsız Maden-İş Sendikası'nın avukatı Lütfi Sabri Batı, gözaltına alınan 82 işçinin sağlık durumunun iyi olduğunu ve öğleden sonra ifadelerinin alınacağını belirterek, "Bugün Cumhurbaşkanı'nın da katılacağı 'Türkiye Geleceğe Hazır' başlıklı mitinge katılma planlarını duyurdukları için gözaltında tutulduğunu biliyoruz. Dün söylediğimiz gibi bir heyetle de olsa bu mitinge katılmaya niyetliyiz" dedi.

Kaynak: ANKA

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