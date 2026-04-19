Maden İşçileri İşe İade ve Madenin Açılmasını Talep Etti - Son Dakika
Maden İşçileri İşe İade ve Madenin Açılmasını Talep Etti

19.04.2026 01:32
Sivas Divriği'de işten çıkarılan 271 maden işçisi, OYAK Finans Merkezi önünde eylem yaptı.

(ANKARA)- Sivas Divriği'de işten çıkarılan 271 maden işçisi, İstanbul Ayazağa'daki OYAK Finans Merkezi önünde eylem yaparak şartsız işe iade ve madenin yeniden açılmasını talep etti.

Sivas'ın Divriği ilçesinde, OYAK'a bağlı Ermaden'in taşeronu Çiftay tarafından işletilen yeraltı demir madeninin kapatılması ve 271 işçinin işten çıkarılmasına karşı 148 gündür eylem yapan Devrimci Maden Arama ve İşletme İşçileri Sendikası (Dev Maden Sen) üyesi işçiler, İstanbul Ayazağa'daki OYAK Finans Merkezi önünde bir araya geldi. İşçiler, atılan tüm işçilerin geri alınmasını ve yeraltı işletmesinin yeniden faaliyete geçirilmesini istedi.

Eylemde yapılan açıklamada, OYAK yönetiminin kamuoyuna yaptığı açıklamaların gerçeği yansıtmadığı, maden üretiminin çelik üretiminin temel girdisi olduğu belirtilerek, maliyet gerekçesiyle üretimin durdurulmasının "tutarsızlık" olduğu ifade edildi. Açıklamada, şirketin yerli kaynak kullanımını stratejik olarak tanımlamasına rağmen Divriği'de üretimi durdurmasının bölge ekonomisine zarar verdiği vurgulandı.

İşçiler ayrıca, işten çıkarma sürecinde hak kayıpları yaşandığını, ihbar ve kıdem tazminatlarında usulsüzlükler olduğunu iddia etti. Yeraltı maden işletmesinin "geçici durdurma" gerekçesiyle kapatılmasının teknik olarak riskler barındırdığı belirtilen açıklamada, bu durumun işçi sağlığı ve güvenliği açısından ciddi tehlikeler doğurabileceğine dikkat çekildi.

Dev Maden Sen üyesi işçiler, taleplerini; yeraltı işletmesinin yeniden tam kapasiteyle açılması için takvim açıklanması, işten çıkarılan tüm işçilerin koşulsuz işe iade edilmesi ve şirketin maliyet-kar hesaplarının bağımsız denetime açılması olarak sıraladı. İşçiler, hakları iade edilene kadar mücadelelerini sürdüreceklerini vurguladı.

Kaynak: ANKA

Divriği, Ekonomi, Finans, Güncel, Sivas, Maden, OYAK, Son Dakika

Son Dakika Güncel Maden İşçileri İşe İade ve Madenin Açılmasını Talep Etti - Son Dakika

SON DAKİKA: Maden İşçileri İşe İade ve Madenin Açılmasını Talep Etti - Son Dakika
