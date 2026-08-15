Bağımsız Maden-İş Sendikası üyesi işçiler serbest bırakıldı

(ANKARA) - Bağımsız Maden-İş Sendikası üyesi, Yıldızlar SSS Holding'e bağlı Elazığ Eti Gümüş madencileri ile Doruk Madencilik işçilerinin haklarının verilmesi talebiyle Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı önünde sürdürdüğü eylemin dördüncü gününde gözaltına alınan işçiler serbest bırakıldı. Sendikanın Örgütlenme Uzmanı Başaran Aksu'nun halen gözaltında olduğu bildirildi.

Bağımsız Maden-İş Sendikası'nın sosyal medya hesabından konuyu ilişkin yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Başaran Aksu haricinde tüm madenci kardeşlerimiz serbest bırakıldı. Başaran Aksu 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçlaması ile hala rehin tutuluyor, ifadesinin bugün alınacağı söyleniyor. Yıldızlar SSS Holding, 20 yıldır Enerji Bakanlığı tarafından büyütülmüş ve memleketi yağmalamasına izin verilmiştir. Yurdun dört bir yanındaki Nesko, Doruk, Yunus Emre Termik, Eti Gümüş, Yıldız Bakır, KMK Madencilik, Söğüt Seramik, OEDAŞ, Kay Süt işletmelerinde aynı holding işçileri, halkı, esnafı ve belediyeleri soymuştur.

Gaspçı bu holdinge karşı mücadelede madenciyi 2 gün gözaltında tutmak, Başaran Aksu'yu tutuklamakla tehdit etmek bizleri yıldırmaz, bakanların tarafını belli eder. Alparslan Bayraktar bugüne kadar madencileri muhatap bilmekten kaçınmış, Holding yönetimi ile görüşmeyi tercih etmiştir. Bu tercihin sonucu olarak mücadelemiz her geçen gün büyümektedir. Söz veriyoruz, kazanana, madenci hakkını alana dek Ankara'dan ayrılmayacağız. Başaran Aksu derhal serbest bırakılmalıdır. Yıldızlar SSS Holding kamulaştırılmalı, işçi alacakları holdingi semirten Bakanlık tarafından ödenmelidir."