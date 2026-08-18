Maden İşçileri ve Mühendisler Hak Mücadelesinde

(ANKARA) - TMMOB Maden Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu, Yıldızlar SSS Holding bünyesinde bulunan birçok maden işletmesinde yaşanan sorunlara ilişkin, "Ruhsat sahibi holding patronu ve yöneticileri elinde bulundurdukları maden ruhsatlarını ne Anayasa'ya ne de diğer yasalara uygun bir şekilde yönetmemektedir. Bu nedenle siyasi iktidarı ve ilgili Bakanlıkları uygulamakla görevli oldukları yasalara göre yönetmeyen söz konusu holdingin elindeki maden ruhsatlarını iptal etmeye ve diğer yasalardan kaynaklanan yükümlülüklerini uygulamaya davet ediyoruz" açıklamasında bulundu.

TMMOB Maden Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu, Yıldızlar SSS Holding bünyesinde bulunan birçok maden işletmesinde yaşanan sorunlara ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, Yıldızlar SSS Holding'e bağlı Doruk Madencilik işçilerinin, verilen sözlere rağmen 4. kez Ankara'da oldukları, bu kez Doruk madencilik işçilerine yine aynı holdinge bağlı olan ve Elazığ'da faaliyette bulunan Eti Gümüş işçilerinin de katıldığı belirtildi.

"SADECE İŞÇİLER DEĞİL, MÜHENDİSLER DE MAAŞLARINI ALAMADI"

Türkiye Maden İş Sendikası'na bağlı Doruk Madencilik işçilerinin, Sakarya Caddesi'nde, Bağımsız Maden İş Sendikası'na bağlı Doruk Madencilik ve Eti Gümüş Madencilik işçilerinin ise Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı önünde hak arama mücadelelerini sürdürdükleri belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Sermaye, maden işçilerinin kim olduğuna, nereden geldiğine ve hangi sendikaya üye olduklarına bakmadan işçilerin haklarını gasp etmektedir. Neden gasp diyoruz? Çünkü çalışarak hak ettikleri ve alınlarındaki ter kurumadan alma hakları olan maaşlarını ve diğer yasal haklarını verilen sözlere rağmen hakları gasbedildiği için alamamışlardır.

Hükümetin 3 bakanı garantör olmalarına rağmen aylardır maaşlarını ve diğer yasal haklarını almak için Ankara'da seslerini duyurmaya çalışan, hak arama mücadelesi veren işçiler ve sendika yetkilileri sürekli olarak göz altına alınırken holding patronu hakkında işlem yapmak bir yana ilgili bakanlıklar tarafından duruma seyirci kalınmaktadır. Yaptığımız görüşmelerde, holdinge bağlı işletmelerde sadece işçilerin değil, maden mühendisleri ile diğer mühendislerin de aylardır maaşlarını alamadıkları öğrenilmiştir. Anayasamızın 168. maddesine göre, madenler devletin hüküm ve tasarrufu altında olup devlet düzenlemiş olduğu yasal düzenlemelere göre madenlerin işletmesini özel ve kamu işletmelerine yaptırabilir. Doruk Madencilik, Eti Gümüş İşletmeleri ve aynı holdinge bağlı pek çok işletmede işçilerin ve mühendislerin haklarını alamadıkları açıkça görülmektedir.

Özetle ruhsat sahibi holding patronu ve yöneticileri elinde bulundurdukları maden ruhsatlarını ne Anayasa'ya ne de diğer yasalara uygun bir şekilde yönetmemektedir. Bu nedenle siyasi iktidarı ve ilgili Bakanlıkları uygulamakla görevli oldukları yasalara göre yönetmeyen söz konusu holdingin elindeki maden ruhsatlarını iptal etmeye ve diğer yasalardan kaynaklanan yükümlülüklerini uygulamaya davet ediyoruz."